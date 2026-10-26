Nhà 185m2 thiết kế mở, hướng đến khai thác lợi thế tự nhiên

Ngôi nhà được phát triển từ một khu đất tương đối bằng phẳng, không có nhiều đặc điểm địa hình nổi bật. Tuy nhiên, vị trí ven sông mang đến lợi thế về tầm nhìn rộng, không gian thoáng đãng và khả năng đón gió tự nhiên.

Điểm đặc biệt của khu đất là sự hiện diện của hai cây dừa đã hơn 50 năm tuổi. Thay vì loại bỏ để thuận tiện cho việc xây dựng, gia chủ đặt ra yêu cầu giữ lại những cây dừa này trong phương án thiết kế.

Từ đó, cảnh quan hiện hữu trở thành một trong những yếu tố được ưu tiên khi phát triển ý tưởng công trình. Hai cây dừa mang dấu ấn thời gian, gắn với hình ảnh quen thuộc của vùng đất ven sông miền Trung, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc riêng cho không gian sống.

Bên cạnh việc bảo tồn cây xanh, thiết kế còn hướng đến khai thác lợi thế tự nhiên của khu đất. Không gian mở về phía sông được xem là điều kiện thuận lợi để tăng sự kết nối giữa ngôi nhà và cảnh quan xung quanh.

Khả năng đón gió tự nhiên cũng là một yếu tố được cân nhắc trong định hướng thiết kế, phù hợp với đặc điểm vị trí ven sông và điều kiện khí hậu miền Trung.

Với tổng diện tích sàn 185m², công trình được thiết kế năm 2024 theo hướng tôn trọng những giá trị sẵn có của khu đất. Thay vì bắt đầu từ một mặt bằng hoàn toàn trống, ý tưởng kiến trúc được hình thành từ chính hai cây dừa cổ thụ, hướng nhìn ra sông và môi trường tự nhiên xung quanh.

Qua đó, ngôi nhà đặt ra một cách tiếp cận đáng chú ý trong thiết kế nhà ở: gìn giữ những yếu tố cảnh quan đã tồn tại qua nhiều thập kỷ, để công trình mới tiếp tục gắn bó với đặc trưng của nơi chốn.