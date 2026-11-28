Nhà ở Sicily, Italy. Ảnh: Tư liệu Sambuca di Sicilia, Sicily, Italy.

Từng được xem là một sáng kiến táo bạo nhằm chống lại tình trạng bỏ hoang nhà cửa và suy giảm dân số tại các vùng nông thôn, chương trình bán nhà giá 1 euro của Italy đã thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới. Sau nhiều năm triển khai, mô hình này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận về bảo tồn di sản và thu hút đầu tư. Dù vậy, câu chuyện tại Sambuca di Sicilia, một ngôi làng trên đảo Sicily, cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của chính sách: Liệu những căn nhà được cải tạo có thể giúp hồi sinh cả một cộng đồng dân cư?

Được triển khai từ năm 2019, chương trình “Nhà 1 euro tại Sambuca di Sicilia” hướng đến việc đưa những bất động sản không còn người sử dụng trở lại thị trường, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư và gia đình nước ngoài tham gia cải tạo khu dân cư lịch sử.

Sambuca di Sicilia không phải là địa phương duy nhất tại Italy áp dụng mô hình này. Trong nhiều năm, các thị trấn và làng quê ở quốc gia Nam Âu đã phải đối mặt với tình trạng người trẻ rời quê hương để tìm kiếm việc làm tại các thành phố lớn hoặc nước ngoài. Hệ quả là nhiều ngôi nhà cũ bị bỏ trống, các khu phố lịch sử dần mất đi sức sống và hoạt động kinh tế địa phương suy yếu.

Trong bối cảnh đó, việc đưa ra mức giá khởi điểm chỉ 1 euro được xem là một cách thu hút sự chú ý của người mua quốc tế, đồng thời tạo cơ hội chuyển nhượng những bất động sản mà chính quyền địa phương khó có đủ nguồn lực để tự cải tạo.

Sức hút của Sambuca thể hiện rõ ngay trong đợt đấu giá đầu tiên năm 2019. Theo hãng tin ANSA, chính quyền địa phương đưa 16 căn nhà thuộc sở hữu công ra đấu giá với mức giá khởi điểm tượng trưng 1 euro. Chương trình nhận được khoảng 100.000 thư điện tử và cuộc gọi hỏi thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Có 49 hồ sơ chào mua được mở, với mức giá từ 1.000 đến 10.000 euro.

Điều này cũng cho thấy mức giá 1 euro không đồng nghĩa người mua chắc chắn có thể sở hữu một căn nhà với tổng chi phí chỉ bằng 1 euro. Đây là mức giá khởi điểm của cuộc đấu giá, trong khi người mua còn phải tính đến chi phí giao dịch và đặc biệt là khoản tiền cần thiết để cải tạo công trình.

DÒNG VỐN QUỐC TẾ ĐÁNH THỨC NHỮNG NGÔI LÀNG

Sau nhiều năm triển khai, chương trình tại Sambuca đã tạo ra những thay đổi đáng kể đối với thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh địa phương.

Nhà cũ xuống cấp tại Sambuca di Sicilia. Ảnh: Guia Sicilia.

Theo hãng truyền thông Đức DW, kể từ năm 2019, có hơn 200 gia đình đã mua nhà tại ngôi làng này. Sự xuất hiện của những chủ sở hữu mới đã tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ xây dựng, thiết kế kiến trúc, sửa chữa và các ngành nghề thủ công.

Đối với một địa phương có quy mô dân số nhỏ, đây là nguồn hoạt động kinh tế đáng kể. Những căn nhà từng bị bỏ hoang được đưa vào sử dụng trở lại, kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng, nhân công và các dịch vụ liên quan.

Không chỉ tạo thêm việc làm, quá trình cải tạo còn góp phần bảo tồn kiến trúc truyền thống của Sambuca. Thay vì để các công trình lịch sử tiếp tục xuống cấp, những ngôi nhà cũ được sửa chữa và đưa trở lại đời sống kinh tế.

Đây là một trong những giá trị quan trọng của chương trình nhà 1 euro: biến những tài sản không còn được khai thác thành nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Bên cạnh đó, sự quan tâm của người mua quốc tế cũng góp phần nâng cao hình ảnh của Sambuca trên bản đồ du lịch. Những ngôi nhà cổ, đường phố nhỏ và cảnh quan đặc trưng của Sicily trở thành yếu tố hấp dẫn đối với du khách muốn trải nghiệm cuộc sống tại các thị trấn truyền thống của Italy.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa dòng vốn đầu tư vào bất động sản và dòng vốn đầu tư tạo ra hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài. Việc mua và cải tạo một căn nhà có thể tạo ra công việc trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chưa chắc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho cộng đồng địa phương trong dài hạn.

NHÀ ĐƯỢC PHỤC HỒI NHƯNG DÂN SỐ VẪN GIẢM

Đây là nghịch lý đáng chú ý nhất được DW đề cập trong phóng sự mới nhất về chương trình nhà 1 euro tại Sambuca.

Mặc dù hàng trăm gia đình quốc tế đã mua bất động sản, phần lớn người mua lại sử dụng những căn nhà này làm nơi nghỉ dưỡng thay vì chuyển đến sinh sống thường xuyên. Vì vậy, chương trình đã góp phần phục hồi nhiều công trình nhưng chưa tạo ra tác động đủ lớn để đảo ngược xu hướng suy giảm dân số.

Số liệu thống kê dân số của Sambuca cho thấy vấn đề này khá rõ nét. Năm 2019, địa phương có khoảng 5.641 người. Đến năm 2025, dân số giảm còn khoảng 5.202 người. Như vậy, trong vòng 6 năm, Sambuca mất 439 cư dân, tương đương mức giảm gần 7,8%.

Đáng chú ý, số người qua đời tại địa phương tiếp tục cao hơn số trẻ em được sinh ra. Riêng năm 2025, Sambuca ghi nhận 31 trẻ chào đời, trong khi có 82 người qua đời. Mức giảm dân số tự nhiên này tiếp tục tạo sức ép đối với quy mô cộng đồng dân cư.

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của bất động sản không nhất thiết đồng nghĩa với sức hấp dẫn của một địa phương đối với người muốn xây dựng cuộc sống lâu dài.

Một căn nhà nghỉ dưỡng có thể được sử dụng vài tuần hoặc vài tháng mỗi năm. Trong khi đó, một gia đình sinh sống thường xuyên sẽ tạo ra nhu cầu liên tục đối với trường học, cửa hàng, dịch vụ y tế, giao thông và nhiều hoạt động kinh tế khác.

Sự khác biệt này có ý nghĩa đặc biệt đối với những ngôi làng đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lực lượng lao động trẻ.

Do đó, thành công của chương trình nhà 1 euro không nên chỉ được đánh giá bằng số lượng bất động sản đã bán hoặc số căn nhà được cải tạo. Những tiêu chí quan trọng hơn còn bao gồm số người thực sự chuyển đến sinh sống, số việc làm được duy trì và khả năng hình thành các hoạt động kinh doanh lâu dài.

BÀI TOÁN HỒI SINH KINH TẾ NÔNG THÔN

Câu chuyện tại Sambuca cho thấy chính sách bán nhà giá rẻ có thể tạo ra động lực ban đầu cho quá trình phục hồi những khu dân cư đang suy thoái. Tuy nhiên, để biến sức hút bất động sản thành động lực phát triển kinh tế bền vững, các địa phương cần giải quyết nhiều vấn đề vượt ra ngoài phạm vi thị trường nhà đất.

Công trình nhà đá trong quá trình cải tạo. Ảnh: HGTV.

Trước hết, cần tạo ra những cơ hội việc làm ổn định để khuyến khích người trẻ ở lại hoặc quay trở về quê hương. Nếu không có việc làm và nguồn thu nhập, những căn nhà được cải tạo vẫn có nguy cơ chỉ được sử dụng như bất động sản nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, các dịch vụ thiết yếu như trường học, cơ sở y tế, giao thông và hạ tầng số cần được duy trì và nâng cấp. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sinh sống lâu dài của các gia đình.

Việc kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch cũng có thể tạo ra hướng đi phù hợp. Những ngôi làng lịch sử có lợi thế về kiến trúc, văn hóa và cảnh quan có thể phát triển các loại hình lưu trú, du lịch trải nghiệm, ẩm thực và sản phẩm thủ công địa phương.

Tuy nhiên, du lịch cần được phát triển theo hướng tạo ra giá trị kinh tế cho cư dân bản địa, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu của khách lưu trú ngắn hạn.

Ở góc độ chính sách, chương trình nhà 1 euro cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các chính quyền địa phương, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư. Bán nhà chỉ là bước đầu; điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường kinh doanh và sinh sống đủ hấp dẫn để người mua gắn bó lâu dài với địa phương.

Sau nhiều năm triển khai, Sambuca di Sicilia đã chứng minh rằng những căn nhà bỏ hoang hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực kinh tế nếu được khai thác đúng cách. Nhưng bài toán khó hơn vẫn còn đó: làm thế nào để những ngôi làng không chỉ có thêm những ngôi nhà được sửa sang mà còn có thêm cư dân, việc làm và một cộng đồng phát triển bền vững. Đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả lâu dài của những chương trình hồi sinh nông thôn tại Italy.