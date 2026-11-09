Nguyễn Yến Trang: Hành trình từ cô gái nhút nhát đến ngôi vị danh giá Hoa hậu Việt Nam 2026

Tân Hoa hậu Việt Nam sở hữu chiều cao lý tưởng 1,73m cùng số đo nhân trắc học 84 - 58 - 90cm. Cô gây ấn tượng mạnh với Hội đồng giám khảo và người hâm mộ nhờ vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang còn sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng. Cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc quốc gia năm nay, người đẹp đã trau dồi toàn diện các kỹ năng từ catwalk, trang điểm cho đến khả năng ứng xử sắc sảo.

Ngay từ vòng Sơ khảo, Yến Trang đã gây chú ý với chiều cao lý tưởng, đặc biệt là đôi chân dài miên man. Lúc ấy, phong cách đời thường của cô thật giản dị và gần gũi. Chính hình ảnh đúng lứa tuổi đôi mươi của Yến Trang đã giúp cô 'tỏa sáng'.

Những sải bước đầy tự tin của Nguyễn Yến Trang tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ Chung khảo đến Chung kết, Nguyễn Yến Trang không ngừng tập luyện cùng các chuyên gia để dần dần cải thiện các kỹ năng của mình. Thay đổi lớn nhất của Yến Trang là sự tự tin. Trong những ngày tập luyện với các thí sinh khác, áp lực của cô là phải làm quen với ống kính máy quay, vì tính cách hướng nội.

Nguyễn Yến Trang trong phần trình bày dự án nhân ái.

Yến Trang chia sẻ, cô luôn cố gắng làm thật tốt mọi việc, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao nhất. Yến Trang muốn mọi người thấy hình ảnh một cá nhân luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Đó chính là điều đẹp nhất mà Yến Trang muốn mang đến và chia sẻ tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Phần thi ứng xử của Yến Trang được đánh giá tốt vì trả lời đúng trọng tâm và đề cao các giá trị đẹp của hòa bình, của người Việt Nam.

Hành trình chạm tay đến vương miện của cô gái gen Z này là câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực.Hoa hậu Yến Trang từ một cô gái rụt rè, ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây, đã dám bước ra khỏi “vùng an toàn”, tự tin sải bước trước đám đông.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang từng chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam: “Đừng ngại việc mình ít nói hay là một "tấm chiếu mới", bởi vì bằng sự kiên trì, một nền tảng tri thức vững vàng từ ghế nhà trường và sự bùng nổ đúng thời điểm, bất kỳ cô gái nào cũng có thể tỏa sáng và chạm tới những giấc mơ lớn của cuộc đời”.

(Ảnh: Nhóm SPS Báo Tiền Phong)