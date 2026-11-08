Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Diễn ra vào tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc. Đêm thi là chặng quyết định của hành trình tuyển chọn, đào tạo và trải nghiệm kéo dài nhiều tháng, hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ nhan sắc, trí tuệ, chiều sâu văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Trong bài phát biểu tại đêm thi chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 và Á hậu 2.

Nguyễn Yến Trang tiếp tục được đánh giá cao sau phần thi ứng xử.

“Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến. Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước”, Tổng biên tập Báo Tiền Phong khẳng định.

Các thí sinh trình diễn bộ sưu tập “Mạch Liên Hoa” do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư.

Đêm chung kết, trong không gian sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m², kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn thời trang và nghệ thuật, 25 thí sinh lộng lẫy, tự tin qua 3 phần thi: trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội.

Ban Tổ chức lần lượt lựa chọn top 15, top 10. Top 5 thí sinh xuất sắc tham gia phần thi ứng xử, gồm các người đẹp: Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh.

Top 5 của cuộc thi trong trang phục dạ hội.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Yến Trang đã thuyết phục Ban giám khảo để giành chiến thắng. Người đẹp đến từ Hà Nội nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Cô trả lời: "Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là một người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế".

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo 3 vòng 79-58-88 cm.

Một số hình ảnh khác của thí sinh trong đêm chung kết.

Trong đêm thi, Ban tổ chức cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1 là Trần Xuân Khánh Linh. Ở tuổi 20, Á hậu 1 sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể như thủ khoa cấp ba, giành học bổng Mỹ, thành thạo tiếng Anh và Trung Quốc.

Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Lê Phương Nghi, đến từ Gia Lai. Lê Phương Nghi sinh năm 2006, là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Ban Tổ chức cũng trao các danh hiệu: Người đẹp được bình chọn nhiều nhất: Vũ Hồng Hạnh; Người đẹp Nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh; Đại sứ Du lịch và môi trường: Tạ Thị Hoa; Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh; Đại sứ Thời trang và thể thao: Đinh Diệu Anh; Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh.