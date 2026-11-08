Nguyễn Yến Trang, 20 tuổi, vượt qua 24 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ở Đồ Sơn tối 7.11.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Yến Trang SN 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Khoảnh khắc chờ đón giây phút người đăng quang

Với danh hiệu cao nhất, cô nhận vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Tân Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 tại đêm chung kết

Trước đó, trong phần thi Ứng xử của top 5, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?"Cô trả lời: "Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Sân khấu nghệ thuật hoành tráng tại Đồi Rồng, Hải Phòng

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 đã cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là một người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế".

Top 3 tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, SN 2006, quê TP HCM, được nhiều khán giả khen có nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi tắn. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, SN 2006

Á hậu 2 là Lê Phương Nghi, SN 2006, quê Gia Lai. Cô là sinh viên Đại học Ngoại thương TP HCM, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025. Họ nhận phần thưởng trị giá lần lượt 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Á hậu 2 Lê Phương Nghi, SN 2006

BTC còn trao các giải thưởng phụ: Người đẹp được yêu thích nhất: Vũ Hồng Hạnh; Đại sứ nhân ái: Trần Xuân Khánh Linh; Đại sứ Du lịch và Môi trường: Tạ Thị Hoa; Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật: Đinh Hoàng Gia Linh; Đại sứ Thời trang và Thể thao: Đinh Diệu Anh; Người đẹp Biển: Bùi Mai Linh. Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Hàng nghìn du khách tham dự Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Từ miền cửa biển Hải Phòng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới.

Đương kim Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 năm 2025

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, Trưởng Ban tổ chức gửi lời nhắn nhủ về trách nhiệm và sự cống hiến.

"Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam 2025 Hà Trúc Linh

Ông mong muốn trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp sẽ giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Trưởng Ban tổ chức nhắn nhủ các cô gái bước ra từ sân khấu với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Từ miền cửa biển Hải Phòng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến. Vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

Thời tiết đẹp, nhiều khán giả đến tham dự tại Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Cũng trong chung kết, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm hoa hậu Hà Trúc Linh, á hậu 1 Châu Anh và á hậu 2 Vân Nhi chia sẻ sự xúc động trước khi khép lại nhiệm kỳ. Trong bài phát biểu cuối trên cương vị đương kim hoa hậu, Hà Trúc Linh chia sẻ: "Vương miện giúp tôi học cách lắng nghe, trưởng thành và hòa mình vào dòng chảy phát triển của đất nước. Tôi từng tự hào nhưng cũng không ít lần cảm thấy áp lực, bởi luôn tự hỏi làm sao để xứng đáng với trọng trách mình đang mang. Tôi mong muốn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bởi trưởng thành không chỉ là biết đi xa hơn, mà còn là biết làm thế nào để hành trình ấy trở nên ý nghĩa hơn".

Mỗi cô gái đứng trên sân khấu đều là một bông hoa đẹp

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động từ tháng 6 với các hoạt động tuyển sinh và chuỗi giao lưu tại nhiều trường đại học. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề Miền hương sắc, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ ở các vùng miền, đồng thời đề cao tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều giải thưởng có giá trị dành cho các thí sinh tham dự

Ban giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (trưởng ban), đạo diễn Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi

Ra đời năm 1988 với tên gọi Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong, Hoa hậu Việt Nam là một trong những cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời nhất trong nước. Qua gần bốn thập niên, sân chơi nhiều lần thay đổi về quy mô, hình thức, nhưng vẫn duy trì định hướng tìm kiếm những phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và lòng nhân ái. Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc thi so với nhiều sân chơi sắc đẹp khác, khi thí sinh không chỉ được đánh giá qua các phần trình diễn trên sân khấu mà còn qua quá trình rèn luyện, ứng xử và hoạt động cộng đồng.

Mỗi thí sinh có nét đẹp riêng đều toả sáng trên sân khấu

Người đầu tiên đăng quang là Bùi Bích Phương, quê Hà Nội. Sau đó, cuộc thi chắp cánh cho nhiều hoa hậu thành công trong các lĩnh vực, quen thuộc với công chúng như Hà Kiều Anh (1992), Mai Phương Thúy (2006), Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016), Trần Tiểu Vy (2018) và Đỗ Thị Hà (2020). Đương kim hoa hậu là Hà Trúc Linh, 22 tuổi.

Top 5 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026