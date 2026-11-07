Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tối 7/11, đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.

Với chủ đề “Miền Hương Sắc”, cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay. “Hương” gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; “Sắc” là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ -Cống hiến.

Top 3 (tứ trái qua): Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi và Trần Xuân Khánh Linh.

Vượt qua 25 thí sinh có mặt tại Chung kết, thí sinh Nguyễn Yến Trang, đến từ Thủ đô Hà Nội đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.

Hoa hậu Việt Nam 2026 trong phần trả lời ứng xử.

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

Giây phút hồi chờ công bố danh hiệu Hoa hâu Việt Nam 2026.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi.

Các danh hiệu Đại sứ cuộc thi năm nay lần lượt thuộc về các thí sinh: Trần Xuân Khánh Linh – Đại sứ Nhân ái; Tạ Thị Hoa – Đại sứ Du lịch và Môi trường; Đinh Hoàng Gia Linh – Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật; Đinh Diệu Anh – Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Các giải phụ khác như: Thí sinh được bình chọn nhiều nhất là Vũ Hồng Hạnh; Danh hiệu Người đẹp Biển thuộc về thí sinh Bùi Mai Linh.

Sân khấu lộng lẫy của đêm Chung kết.

Trước đó trong đêm Chung kết, 25 thí sinh đã lần lượt trình diễn các nội dung thi như: áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội. Qua đó, cuộc thi lần lượt xác định Top 15, Top 10 và Top 5 và Top 3.