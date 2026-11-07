Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 7/11 tại Hải Phòng. Vượt qua 24 người đẹp, Nguyễn Yến Trang đến từ Thủ đô Hà Nội giành được vương miện cao quý. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (TP.HCM), Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi (Gia Lai).

Tân Hoa hậu sinh năm 2006 đến từ Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Người đẹp gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo. Yến Trang đang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang ấn tượng trước những thí sinh đồng trang lứa xinh đẹp, năng động và tự tin. Việc bước vào môi trường cạnh tranh cùng nhiều cô gái có thế mạnh riêng trở thành cơ hội để nàng hậu học hỏi và nhìn nhận rõ hơn những điều mình cần hoàn thiện.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: “Là công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?”.

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

“Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình”, cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Yến Trang.

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động từ tháng 6 với các hoạt động tuyển sinh và chuỗi giao lưu tại nhiều trường đại học. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề “Miền hương sắc”, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ ở các vùng miền, đồng thời đề cao tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Ban giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (trưởng ban), đạo diễn Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.