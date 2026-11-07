Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng, với sự góp mặt của 25 thí sinh. Đúng 20h, chương trình bắt đầu với màn đồng diễn của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử, BTC lần lượt thông báo những cái tên lọt top 15, top 10, top 5 rồi 3 thứ hạng cao nhất.

Cuối cùng, Nguyễn Yến Trang là hoa hậu, còn Lê Phương Nghi là á hậu 2 và Trần Xuân Khánh Linh là á hậu 1.

Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Yến Trang.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện

Sau khi công bố các nhóm thí sinh vào Top 15, BTC tiếp tục thực hiện phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Cuộc thi năm nay được tổ chức với chủ đề miền hương sắc. Lúc 21h50, kết quả top 10 chính thức được công bố. Trần Xuân Khánh Linh được gọi tên đầu tiên. Cô chiến thắng giải thưởng Đại sứ nhân ái. Tiếp sau đó là Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Tạ Thị Hoa, Lê Phương Nghi, Bùi Mai Linh và Nguyễn Thị Hoa.

Trần Xuân Khánh Linh gặp sự cố đáng tiếc ở phần trình diễn trang phục dạ hội. Cô vấp phải váy rồi ngã trên sân khấu. Thí sinh được dự đoán lọt top cao ở cuộc thi năm nay. Cô từng thử sức ở Miss World Vietnam 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 nên có kinh nghiệm catwalk, ứng xử. Người đẹp theo học Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) và biết nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngay sau đó, BTC công bố top 5 và cái tên đầu tiên được gọi tên là Đinh Hoàng Gia Linh. Tiếp đó là Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi và cuối cùng là Trần Xuân Khánh Linh.

Trần Xuân Khánh Linh trong phần trình diễn áo dài. Ảnh: BTC.

Năm gương mặt xuất sắc bước vào phần thi ứng xử để thể hiện tư duy, quan điểm và khả năng xử lý tình huống. Sau đó, ba danh hiệu cao nhất gồm hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2 được công bố.

Điểm đặc biệt năm nay của cuộc thi là khán giả góp câu hỏi ứng xử. Sau đó, chương trình đã nhận được hơn 4.000 câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau.

Đinh Hoàng Gia Linh là thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi ứng xử. Cô nhận được câu hỏi về việc các cô gái hay nhận ý kiến tiêu cực xoay quanh ngoại hình. Sau đó, Gia Linh bình tĩnh trả lời mỗi người có nét đẹp riêng và chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng đó. Cô kêu gọi mỗi người hãy tự tin vào nét đẹp của chính mình.

Ở phần ứng xử, Đặng Thị Ngọc Lan khá ấp úng, run và chưa tự tin. Cô phải dừng vài giây lấy lại bình tĩnh để tiếp tục phần thi.

Phương Nghi và Khánh Linh là 2 thí sinh có câu trả lời ứng xử tự tin, được hưởng ứng nhất.

Cụ thể, Phương Nghi được hỏi: "Giờ đây gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

“Ngày xưa ông cha ta đã phải vượt khó để tiếp cận với tri thức. Còn ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ phải giữ được tư duy trong một thời đại có vô số những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Vì vậy, học tập trong thời đại mới không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để có thể tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân. Em là một sinh viên của Đại học Ngoại thương, em lựa chọn trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng trái tim nhân ái để lan tỏa sự yêu thương đến mọi người”.

Trả lời cuối cùng, Khánh Linh được hỏi: "Theo bạn, một người yêu Hải Phòng có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ?".

Cô trả lời: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Cho dù Hải Phòng không phải quê hương của em, nhưng 2 tháng vừa rồi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh tại Hoa hậu Việt Nam, em đã được nhìn thấy vẻ đẹp ấy thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng hay lịch sử. Với sự sáp nhập của Hải Dương, em tin Hải Phòng cùng Hải Dương sẽ xây đắp nên một quê hương mạnh mẽ hơn nữa. Theo em được biết, trong 5 năm liên tiếp, Hải Phòng đã có sự phát triển vượt bậc. Em hy vọng không chỉ trong cuộc thi em có thể quay lại mảnh đất này thêm nhiều lần nữa để có thể lan tỏa vẻ đẹp của Hải Phòng trong và ngoài nước”.

Nguyễn Yến Trang giành ngôi vị cao nhất

Cuối cùng, top 3 gọi tên Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang và Lê Phương Nghi. Lê Phương Nghi là á hậu 2. Trần Xuân Khánh Linh là á hậu 1 và Nguyễn Yến Trang là hoa hậu.

Nguyễn Yến Trang khi trả lời ứng xử. Ảnh: BTC.

Trước đó, trong phần thi ứng xử, Yến Trang được hỏi về nét đẹp hòa bình của Việt Nam. Người đẹp trả lời: “Hiện nay trên thế giới có những mảnh đất, có những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn mưa rơi và chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy là một bầu trời trong xanh với tiếng chim hót. Chúng ta được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình. Như các bạn đã biết, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019 không chỉ chứng minh đây là một đất nước hòa bình mà còn là đất nước có trách nhiệm trong việc kiến tạo hòa bình và lan tỏa hòa bình đến thế giới. Và tôi - Nguyễn Yến Trang - tự hào là một người Việt Nam”.

Khoảnh khắc top 3 đăng quang. Ảnh: BTC.

Người chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 nhận phần thưởng trị giá 300 triệu đồng, á hậu 2 nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng. Các danh hiệu Đại sứ nhân ái, Đại sứ du lịch và môi trường, Đại sứ truyền thông và nghệ thuật, Đại sứ thời trang và thể thao nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu.

Theo đó, Vũ Hồng Hạnh thắng giải Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Trần Xuân Khánh Linh là Đại sứ nhân ái. Danh hiệu Đại sứ du lịch và môi trường được trao cho Tạ Thị Hoa. Đại sứ truyền thông và nghệ thuật thuộc về Đinh Hoàng Gia Linh và Đại sứ thời trang và thể thao thuộc về Đinh Diệu Anh.