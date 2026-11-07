Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Thông tin liên tục được cập nhật.

23h: Công bố kết quả

Hoa hậu: Nguyễn Yến Trang.

Á hậu 1: Trần Xuân Khánh Linh.

Trần Xuân Khánh Linh.

Á hậu 2: Lê Phương Nghi.

22h55: Công bố Top 3 Hoa hậu Việt Nam.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2025 chính thức gọi tên Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi.

22h40: Hoa hậu Hà Trúc Linh final walk, khép lại nhiệm kỳ.

Sau thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có màn final walk, khép lại nhiệm kỳ. Nàng hậu xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến những người đã yêu thương, đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Đồng thời, Á hậu 2 Vân Nhi và Á hậu 1 Châu Anh cũng có màn final walk, khép lại nhiệm kỳ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 khép lại nhiệm kỳ.

22h05: Top 5 Hoa hậu việt Nam 2026 lộ diện

Các thí sinh lọt Top 5 sẽ bước vào phần thi ứng xử trước khi tìm ra cô gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đinh Hoàng Gia Linh thi ứng xử Top 5.

Nguyễn Yến Trang.

Đặng Thị Ngọc Lan.

Lê Phương Nghi.

Trần Xuân Khánh Linh.

22h: Công bố Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau phần thi Trang phục dạ hội, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức lộ diện.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Đinh Diệu Anh, Tạ Thị Hoa, Trần Xuân Khánh Linh - Đại sứ Nhân ái, Bùi Mai Linh, Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Yến Trang, Nguyễn Thị Kim Châu, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi.

Sau đó, Top 5 cô gái xuất sắc sẽ được gọi tên, bước vào phần thi ứng xử.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026.

21h30: Top 15 thi Trang phục dạ hội.

Top 15 Hoa hậu Việt Nam bước vào phần thi Trang phục dạ hội. Sau phần thi này, Top 10 sẽ chính thức lộ diện.

21h: Chính thức lộ diện Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau phần thi áo tắm đầy bùng nổ, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức lộ diện. Sau đó, Top 15 sẽ bước vào phần thi Trang phục dạ hội trước khi tìm ra chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Vũ Hồng Hạnh - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Gouband Lisa, Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Lưu Phương Anh, Phạm Lê Ái Linh.

Chính thức lộ diện Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

20h45: Top 23 thi trang phục swimsuit.

Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe hình thể trong phần thi swimsuit.

Các thí sinh trong phần thi áo tắm.

20h: Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng Top 25 thí sinh năm nay mở màn đêm thi chung kết.

Tiết mục mở màn.

19h: Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện lộng lẫy ở thảm đỏ chung kết.

Hoa hậu Thanh Thuỷ và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Thanh Thuỷ tại thảm đỏ chung kết. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

Hoa hậu Hà Trúc Linh tại thảm đỏ chung kết. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

17h30: Hé lộ không khí bên trong phòng trang điểm của các thí sinh.

Các thí sinh chuẩn bị cho đêm thi chung kết. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền hương sắc, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt qua bốn giá trị cốt lõi gồm nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Sau các hoạt động tuyển chọn, trải nghiệm và đào tạo tại vòng chung khảo, cuộc thi đã tìm ra 25 thí sinh nổi bật từ tổng số 53 gương mặt để tranh tài trong đêm thi chung kết.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ, ngày 7/11 tại Hải Phòng. Đây là chặng cuối của hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện năm nay, đồng thời cũng là dịp để các thí sinh thể hiện những kỹ năng, kiến thức và bản lĩnh đã tích lũy trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20 giờ, ngày 7/11.

Trong đêm thi Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các người đẹp lần lượt trải qua những phần thi đồng diễn, trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử trước khi kết quả cuối cùng được công bố.

Không gian sân khấu được thiết kế dựa trên ý tưởng Dệt di sản - Mở lối thanh xuân, lấy cảm hứng từ chất liệu lụa và hình ảnh chiếc lá, qua đó truyền tải sự kết nối giữa những giá trị truyền thống với tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Các thí sinh tập luyện cho đêm thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bên cạnh khoảnh khắc tìm ra tân Hoa hậu Việt Nam, đêm thi còn đánh dấu thời điểm Hà Trúc Linh chính thức khép lại hành trình đương nhiệm. Người đẹp sẽ có màn final walk trên sân khấu chung kết.

Trước thời khắc chuyển giao vương miện, Hà Trúc Linh đã gửi lời tri ân đến những khán giả luôn dành tình cảm, cũng như các cá nhân và tập thể đã sát cánh, hỗ trợ cô trong suốt thời gian qua. Đây được xem là dấu mốc đáng nhớ, khép lại một nhiệm kỳ và mở ra hành trình mới cho người kế nhiệm.

"Thật khó để diễn tả hết những cảm xúc đang đọng lại trong Linh lúc này. Một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối và thật nhiều yêu thương dành cho hành trình mà có lẽ, dù đi qua bao nhiêu năm tháng, Linh vẫn sẽ luôn nhớ về bằng tất cả sự trân trọng", Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh bộc bạch.

Hà Trúc Linh sẽ khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam trong đêm 7/11.