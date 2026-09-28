Nguyễn Xuân Son rời giải, đâu là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam vượt Thái Lan?

HLV Kim Sang-sik đối diện nhiều thách thức khi đội tuyển Việt Nam không đủ quân số mạnh nhất cho cuộc chạm trán Thái Lan (ảnh Hữu Phạm)

Trái ngược với ASEAN Cup 2026 diễn ra cách đây chưa lâu khi Thái Lan vắng mặt hàng loạt trụ cột còn đội tuyển Việt Nam có đủ lực lượng mạnh nhất, tình thế giữa đôi bên đang đảo chiều.

HLV Kim Sang-sik đến FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều nỗi lo khi ở hàng thủ, trung vệ Thành Chung vắng mặt. Anh là trường hợp hiếm hoi thi đấu trọn giải Vô địch Đông Nam Á, được ví như hòn "đá tảng" ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Chấn thương và các lý do khác cũng khiến đội tuyển Việt Nam mất Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu là hai cầu thủ chạy cánh rất có duyên khi tham gia tấn công. Tiền vệ Quang Hải rút lui phút cuối, khiến tuyến giữa trở nên mỏng hơn trong bối cảnh Nguyễn Hoàng Đức vừa gặp chấn thương nhẹ ở V.League.

Đội tuyển Việt Nam liệu có khoá được Chanathip Songkrasin và các tiền đạo Thái?

Mới nhất, Nguyễn Xuân Son chấn thương chia tay giải đấu, và hàng công đội tuyển Việt Nam chỉ còn Nguyễn Đình Bắc đang có phong độ ổn định.

Thái Lan trong khi đó với khát vọng "trả nợ" đã mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình gồm nhiều hảo thủ. Chanathip Songkrasin, Teerathon Bunmathan và cả Supachok hay Supachai Chaided, Suphanat Mueanta đều góp mặt.

Madam Pang sau nhiều lần thất bại trước Việt Nam có vẻ như đã chạm giới hạn của sự kiên nhẫn. Bà Pang, như truyền thông Thái đưa tin, đang đối diện với sự thiếu hợp tác từ các CLB Thái Lan. Điều này khiến cho Thái Lan không quy tụ được nguồn lực, mà ASEAN Cup 2026 là trường hợp điển hình.

Tuy nhiên FIFA ASEAN Cup 2026 thuộc hệ thống thi đấu FIFA, và có vẻ như việc để thua Việt Nam quá nhiều đã khiến các cầu thủ Thái Lan như Chanathip không thể mãi đứng ngoài. Tiền vệ số 1 Thái Lan từng động viên các đồng đội trước trận Chung kết ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam. Thái Lan dù vậy vẫn thua sau 2 lượt trận, chấp nhận nhìn đoàn quân của ông Kim Sang-sik đăng quang.

Đình Bắc đang là hy vọng trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

Với "Voi chiến", sự trở lại của Chanathip không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là động lực lớn để phần còn lại chịu chiến đấu. Đây là thách thức không nhỏ với Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội, đặc biệt tuyến giữa.

Chanathip từng cùng Quang Hải tạo nên cuộc so tài đầy cảm xúc dưới thời ông Park Hang-seo. Việc khoá chặt tiền vệ này và Supachok hay Suphanat sẽ là yêu cầu tiên quyết đối với đội tuyển Việt Nam. Liệu Hoàng Đức có làm tốt hơn phần việc trước đây Quang Hải từng gánh hay không sẽ là câu hỏi ở thời điểm hiện tại.

Nhiều khả năng, HLV Kim Sang-sik sẽ phải lựa chọn giải pháp an toàn trước Thái Lan khi trong tay thiếu những nhân tố đảm bảo sự cân bằng của 3 tuyến.