Nguyễn Xuân Son dính chấn thương, chia tay FIFA ASEAN Cup

Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, không thể tiếp tục hành trình cùng đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương trong chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận ra quân bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Theo thông tin từ đội tuyển Việt Nam, sự việc bắt đầu ở phút 57 khi Xuân Son bị Amani Aguinaldo phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo này vẫn tiếp tục thi đấu.

Khoảng hai phút sau, trong một tình huống phối hợp tấn công cùng Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son tăng tốc rồi bất ngờ khựng lại và nằm xuống sân vì đau dù không có va chạm với cầu thủ đối phương. Anh không thể tiếp tục thi đấu và Nguyễn Hai Long được đưa vào thay thế.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng ghi nhận chấn thương cơ đùi sau của Xuân Son là tổn thất đáng chú ý đối với đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Philippines.

Sáng 27/9, Xuân Son được đưa tới bệnh viện tại Indonesia để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả xác định tiền đạo sinh năm 1997 bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần. Với khoảng thời gian này, Xuân Son chắc chắn không thể tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nguyện vọng của cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đồng ý để Xuân Son trở về Việt Nam ngày 28/9 nhằm tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi. Các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đang phối hợp với FIFA để hoàn tất những thủ tục cần thiết cho tiền đạo này.

Việc Xuân Son phải chia tay giải đấu khiến huấn luyện viên Kim Sang Sik mất một trong những phương án quan trọng nhất trên hàng công trước hai lượt trận còn lại của vòng bảng.

Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn những lựa chọn trên hàng công như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên cùng các cầu thủ trẻ được triệu tập cho giải đấu. Đình Bắc đang có phong độ tốt và chính là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Philippines ở lượt trận đầu tiên. FIFA cũng đánh giá tiền đạo 22 tuổi là một trong những cầu thủ đáng chú ý của Việt Nam tại giải năm nay.

Trong bối cảnh Xuân Son sớm chia tay giải, việc điều chỉnh phương án tấn công và phân bổ lực lượng sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huấn luyện viên Kim Sang Sik trước cuộc đối đầu Thái Lan.