Nguyễn Xuân Son chấn thương, nghỉ thi đấu 4-6 tuần

Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, không thể tiếp tục hành trình cùng đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên sân Si Jalak Harupat tối 26-9. Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi và sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, trong một pha phối hợp với Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại rồi nằm sân vì đau. Tình huống này không xuất phát từ va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức vào sân chăm sóc, trước khi Xuân Son được thay ra.

Sáng 27-9, Xuân Son được đưa đi kiểm tra y tế tại Indonesia. Theo kết luận của bác sĩ, tiền đạo đội tuyển Việt Nam bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Xuân Son đã được đưa đi kiểm tra y tế vào sáng 27-9. Ảnh: VFF

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28-9 nhằm tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi chấn thương.

Hiện Phòng Các đội tuyển quốc gia đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chúc tiền đạo này sớm bình phục, trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.