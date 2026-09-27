Nguyễn Xuân Son báo tin dữ, tuyển Việt Nam đối mặt tổn thất lớn trước trận gặp Thái Lan

Nguyễn Xuân Son phải rời sân trong trận tuyển Việt Nam thắng Philippines ở lượt trận đầu tiên bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi trở về khách sạn, tiền đạo này được theo dõi và tiến hành kiểm tra y tế để xác định chính xác mức độ chấn thương.

Xuân Son sẽ bỏ lỡ phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Sáng 27/9, Xuân Son được đưa đi kiểm tra tại Indonesia. Kết quả cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4-6 tuần. Theo nguyện vọng của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28/9. Việc điều trị và phục hồi sẽ được tiếp tục trong nước với điều kiện chuyên môn phù hợp, trước khi cầu thủ này có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Phòng Các Đội tuyển Quốc gia đang phối hợp với FIFA để hoàn tất những thủ tục cần thiết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Xuân Sơn trở về và bước vào quá trình điều trị. Chấn thương khiến Xuân Son đứng trước khả năng bỏ lỡ phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026, tùy thuộc vào tiến độ hồi phục thực tế.

Xuân Son gặp chấn thương trong trận đấu với Philippines

Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son trong cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/9. Đây là tổn thất đáng kể đối với HLV Kim Sang-sik khi Xuân Son là một trong những phương án tấn công quan trọng của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu cảu đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi. Toàn đội cũng kỳ vọng tiền đạo này sớm trở lại với trạng thái tốt nhất sau khi hoàn tất quá trình hồi phục.