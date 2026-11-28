Nguyễn Xuân Dũng đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi tình yêu, niềm đam mê ca hát và Giải Ba Sao Mai 2026 góp phần khẳng định năng lực của người nghệ sĩ Quân đội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều hoạt động nghệ thuật trong môi trường Quân đội, Nguyễn Xuân Dũng sớm được tiếp xúc với âm nhạc. Tuổi thơ của anh gắn với những chuyến lưu diễn theo cha mẹ cùng tiếng đàn của cha và lời ca của mẹ. Năm học mẫu giáo, Dũng đã lần đầu đứng trên sân khấu hát cùng mẹ ca khúc "Bóng cây Kơ-nia". Lên lớp 2, anh được cha dạy chơi organ và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc.

Quyết tâm theo nghề và công lao người thầy

Ban đầu, cha mẹ từng định hướng Dũng trở thành giáo viên dạy nhạc thay vì con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Năm 2016, anh theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đi hát tại một số phòng trà, quán cà-phê âm nhạc để tích lũy kinh nghiệm. Có những buổi diễn hai tiếng, thù lao chỉ 60.000 đồng, nhưng chính những sân khấu nhỏ ấy giúp anh hiểu rõ hơn tình yêu và khát vọng của mình.

Xuân Dũng đã có nhiều thành công trên sân khấu ca múa nhạc Quân đội. (Ảnh: HAA)

Năm 2017, khi Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển sinh thanh nhạc hệ quân sự, Xuân Dũng quyết định rẽ hướng. Dù nhiều người nhận xét rằng con đường này rất khó và có không ít lời khuyên can, nhưng chàng trai trẻ vẫn quyết tâm với lựa chọn của mình và kiên trì dự thi để rồi trở thành một trong 11 thí sinh trúng tuyển. Đó cũng là bước ngoặt đưa anh đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp trong Quân đội.

Được học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Xuân Dũng đã trải qua một quá trình trưởng thành đáng kể. Ngày mới vào trường, giọng hát của anh còn non, quãng cao hạn chế như nhận xét thẳng thắn của thầy Lợi. Thay vì nản lòng, Xuân Dũng lại càng lao vào tập luyện nghiêm túc. Anh miệt mài luyện thanh, nắn nót từng nốt nhạc, từng hơi thở. Sau một năm, khi thể hiện ca khúc "Bế Văn Đàn sống mãi", giọng hát của anh đã khiến các thầy cô bất ngờ và đến khi tốt nghiệp, Xuân Dũng đứng thứ hai trong lớp.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi (bên trái) và Xuân Dũng biểu diễn ca khúc "Quê nhà" trên sân khấu Sao Mai 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điều anh học được từ Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là cách cảm nhận và xử lý tác phẩm. Người thầy luôn nhắc học trò không chạy theo sự phô diễn, không quá trưng trổ kỹ thuật mà phải biết tiết chế, để cảm xúc dẫn dắt tiếng hát.

Năm 2022, Xuân Dũng lần đầu tham gia cuộc thi âm nhạc Sao Mai và sau bốn năm anh đã trở lại cuộc thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là khoảng thời gian anh tập trung rèn luyện về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc, không vội vàng tham gia các cuộc thi khác, đúng như lời khuyên của thầy Vũ Thắng Lợi: phải luyện đến độ chín rồi mới bước vào một sân chơi lớn.

Bản lĩnh nghệ sĩ-chiến sĩ

Xuân Dũng hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7 với quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp. Khoác trên mình màu áo xanh quân phục, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ-chiến sĩ. Đây là môi trường góp phần hình thành ở anh tính kỷ luật và tác phong nghiêm túc từ những điều nhỏ nhất. Từ nếp sinh hoạt gọn gàng, đúng giờ đến thái độ cầu thị trong học tập, rèn luyện chuyên môn, những nền nếp ấy trở thành một phần tính cách của nam ca sĩ.

Xuân Dũng (ở giữa) và đồng đội Đoàn Văn công Quân khu 7. (Ảnh: HAA)

Theo Xuân Dũng, người nghệ sĩ Quân đội không chỉ cần có giọng hát tốt mà còn phải có trách nhiệm trong lựa chọn ca khúc, phong cách biểu diễn và hình ảnh trước công chúng. Tiếng hát phải đáp ứng yêu cầu nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội và nhân dân, đồng thời giữ gìn phẩm chất, tác phong của người quân nhân.

Ý thức trách nhiệm ấy giúp Xuân Dũng có thêm bản lĩnh khi bước vào Sao Mai 2026. Trước những áp lực của cuộc thi, anh không đặt nặng danh hiệu mà xem đây là cơ hội để thử sức, học hỏi và nhận diện những giới hạn cần khắc phục.

Xuân Dũng biểu diễn trên sân khấu Sao Mai 2026. (Ảnh: HAA)

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước khi ra Hà Nội dự cuộc thi, Xuân Dũng bị ngã gãy tay phải cầm micro, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm, đóng sáu chiếc đinh vào xương quay. Theo lời kể của anh, mỗi lần lên sân khấu phải tháo băng để cầm micro biểu diễn, sau đó lại băng bó cẩn thận.

Chấn thương không khiến Xuân Dũng từ bỏ cuộc thi. Sự kiên trì ấy cũng phần nào cho thấy bản lĩnh, tính kỷ luật, ý chí và tinh thần vượt khó của một nghệ sĩ trong môi trường Quân đội.

Đặc biệt, phía sau hành trình của Xuân Dũng không chỉ có cha mẹ luôn hết lòng động viên mà còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7 và đồng đội. Trong suốt gần hai tháng tham gia cuộc thi, đơn vị luôn là điểm tựa để anh yên tâm theo đuổi mục tiêu. Xuân Dũng kể rằng, các thủ trưởng không đặt nặng chuyện phải có giải; chỉ cần anh được trải nghiệm, trưởng thành và thể hiện tốt đã là niềm vui của đơn vị.

Xuân Dũng và gia đình trong những ngày dự thi Sao Mai 2026. (Ảnh: HAA)

Tình cảm ấy càng có ý nghĩa với một nghệ sĩ-chiến sĩ, bởi thành công cá nhân luôn gắn với sự hỗ trợ và đồng hành của tập thể.

Sao Mai – dấu mốc khẳng định chuyên môn

Tại Sao Mai 2026, Xuân Dũng từng bước vượt qua các vòng thi và lọt vào Top 6 chung kết xếp hạng. Trong Liveshow 5, với ca khúc "Đàn chim Việt" của nhạc sĩ Văn Cao, anh nhận được những đánh giá tích cực. Ca sĩ Trọng Tấn ghi nhận giọng hát nội lực, đa dạng và cách xử lý tác phẩm tốt; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn – Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đánh giá cao cách xây dựng cao trào, đặc biệt ở phần kết với những nốt cao phát huy sở trường của nam thí sinh.

Xuân Dũng tại lễ trao Giải Ba Sao Mai 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Những nhận xét ấy là sự ghi nhận đáng quý đối với quá trình rèn luyện chuyên môn của Xuân Dũng, đồng thời cũng cho thấy những thế mạnh mà anh cần tiếp tục phát huy.

Đêm chung kết Sao Mai 2026 (22/11), Nguyễn Xuân Dũng cùng Mai Thu Hương và Nguyễn Mộc An được xướng tên ở Giải Ba Sao Mai 2026.

Sau cuộc thi, Dũng dự định tiếp tục làm mới những ca khúc quen thuộc và hướng đến một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc Quân đội, có hình ảnh những người lính và đồng đội. Anh muốn khẳng định mình không chỉ bằng một giải thưởng mà bằng những đóng góp cụ thể cho hoạt động nghệ thuật của đơn vị.

Xuân Dũng luôn ý thức trách nhiệm của một nghệ sĩ-chiến sĩ. (Ảnh: HAA)

Từ cậu bé theo cha mẹ đi biểu diễn, chàng sinh viên từng hát ở những phòng trà nhỏ đến Đại úy Xuân Dũng hôm nay trên sân khấu Sao Mai, người nghệ sĩ-chiến sĩ ấy đã có một hành trình đáng ghi nhận. Giải thưởng ghi dấu sự nghiệp nghệ thuật, nhưng điều làm nên giá trị lâu dài của người nghệ sĩ chính là năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm với nơi mình đang công tác.

Với Nguyễn Xuân Dũng, màu áo lính không chỉ là niềm tự hào mà còn là điểm tựa để anh tiếp tục trưởng thành, cống hiến và khẳng định tiếng hát của mình.