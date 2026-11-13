Nguyễn Vũ Phú Anh: Golfer 7 tuổi chinh phục Tiền Phong Golf Championship 2026

Nguyễn Vũ Phú Anh là golfer nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức Tiền Phong Golf Championship.

Anh vô địch, em mới chào đời

Năm 2019 đánh dấu hai niềm vui đặc biệt của gia đình golfer Nguyễn Tuấn Anh. Cậu con trai lớn Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng quang Tiền Phong Golf Championship ở tuổi 16, trong khi người em út Nguyễn Vũ Phú Anh vừa chào đời. Khi ấy, có lẽ ít ai hình dung rằng, bảy năm sau, cậu bé mới sinh sẽ tiếp bước anh trai, cầm gậy bước vào chính giải đấu từng ghi dấu một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của anh trai mình.

Trở lại Tiền Phong Golf Championship 2019, Nguyễn Vũ Quốc Anh có cuộc cạnh tranh quyết liệt với nhà vô địch năm 2018 Nguyễn Bảo Long. Cả hai cùng kết thúc vòng đấu với 75 gậy (+3). Nhờ chỉ số phụ tốt hơn, Quốc Anh giành chiến thắng, trở thành nhà vô địch thứ hai trong lịch sử giải đấu.

Chiếc cúp ấy là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng Quốc Anh miệt mài tập luyện, đồng thời mở ra một câu chuyện thú vị về sự tiếp nối niềm đam mê golf giữa các thành viên trong gia đình.

Bảy năm trôi qua, Quốc Anh giờ đã trưởng thành, vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở về Việt Nam làm việc. Hai người em trai Nguyễn Vũ Phúc Anh và Nguyễn Vũ Phú Anh cũng lần lượt nối gót anh đến với golf.

Trong đó, Phú Anh là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình bước vào hành trình chinh phục những sân chơi golf trẻ. Cậu bé 7 tuổi đã có những danh hiệu đầu tiên, sớm cho thấy niềm đam mê và khả năng thi đấu ở môn thể thao mà bố và các anh theo đuổi nhiều năm qua.

Hai anh em Nguyễn Vũ Phúc Anh và Nguyễn Vũ Phú Anh sẽ tranh tài tại Tiền Phong Golf hampionship 2026.

Đằng sau hành trình của ba anh em là sự đồng hành thầm lặng của cả gia đình, đặc biệt là người bố Nguyễn Tuấn Anh, người đã vun đắp tình yêu golf cho các con từ những ngày đầu. Ông Tuấn Anh từng giành chức vô địch Giải Trung niên Quốc gia 2018. Chính từ niềm đam mê của bố, Quốc Anh bắt đầu làm quen với golf khi mới 6 tuổi, rồi dần trưởng thành và khẳng định mình ở các giải trẻ.

Sau Quốc Anh, những người con khác trong gia đình cũng lần lượt đến với golf. Khi cả bốn người con đều chơi môn thể thao này, ông Tuấn Anh dần lui về phía sau, đảm nhận công việc đưa đón, chăm sóc và đồng hành cùng các con trong những chuyến thi đấu. Có những giải đấu, ông còn trực tiếp làm caddie, cùng con đi qua từng hố golf. Từ người trực tiếp cầm gậy thi đấu, ông trở thành chỗ dựa cho những giấc mơ thể thao của các con.

Trong gia đình ấy, golf không chỉ tạo ra những cuộc cạnh tranh thú vị giữa các anh em mà còn trở thành sợi dây kết nối các thế hệ. Người đi trước trở thành tấm gương cho người đi sau. Kinh nghiệm và niềm đam mê được chia sẻ, tiếp nối qua từng năm tháng.

Với Phú Anh, việc có những người anh cùng theo đuổi golf là một lợi thế đặc biệt. Em có thể quan sát cách các anh tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu và ứng xử trước những tình huống trên sân. Đó là những bài học gần gũi, được truyền lại không chỉ bằng lời nói mà còn từ chính những trải nghiệm của người thân.

Nguyễn Vũ Phú Anh điềm đạm và chỉn chu trên sân golf.

Golfer nhỏ tuổi nhất lịch sử

Ở tuổi lên 7, Nguyễn Vũ Phú Anh trở thành golfer nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 10 năm tổ chức Tiền Phong Golf Championship. Sự xuất hiện của em tại giải đấu năm nay mang đến một câu chuyện thú vị về thế hệ golfer nhí đang từng bước trưởng thành, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu đối với những tài năng trẻ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống chơi golf, Phú Anh theo chân bố và các anh trai làm quen với golf khi mới 4 tuổi rưỡi. Đến năm 5 tuổi rưỡi, Phú Anh chính thức bước vào hành trình học golf bài bản thông qua chương trình Little Easy của Học viện Golf EPGA, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HLV trưởng Luke Ringrose.

Một chi tiết thú vị là khi bắt đầu được vị HLV trưởng dìu dắt, Phú Anh còn chưa học hết bảng chữ cái. Ở độ tuổi nhiều bạn nhỏ mới làm quen với những bài học đầu tiên ở trường, cậu bé đã bắt đầu tiếp cận một môn thể thao có hệ thống kỹ thuật, luật chơi và những yêu cầu nghiêm ngặt về tính kỷ luật.

Phú Anh cũng là học viên nhỏ tuổi nhất của HLV trưởng Luke Ringrose. Việc được học tập trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp từ sớm giúp em từng bước xây dựng nền tảng kỹ thuật và những thói quen cần thiết của một golfer.

Điều đáng chú ý ở Phú Anh không chỉ nằm ở độ tuổi hay những thành tích sớm đạt được. Cậu bé còn gây thiện cảm bởi tính cách điềm đạm, chỉn chu, kỷ luật và hòa nhã. Đặc biệt, dù là em út trong gia đình, Phú Anh lại có ý thức tự lập từ nhỏ.

Những phẩm chất ấy càng trở nên đáng quý khi đặt trong môi trường golf, môn thể thao đòi hỏi người chơi phải biết kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn và chịu trách nhiệm với từng quyết định của mình.

Ở tuổi lên 7, Phú Anh đã bắt đầu gặt hái những thành tích đầu tiên. Tại Vietnam Junior Open 2026, em giành chức vô địch bảng U7 nam và nữ với tổng thành tích 236 gậy sau 54 hố. Trước đó, cậu bé cũng giành vị trí thứ ba bảng U8-U9 nam và nữ tại chặng 1 Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026.

Trước thềm Tiền Phong Golf Championship 2026, Phú Anh chuẩn bị cho một thử thách mới tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình. Đây sẽ là cơ hội để cậu bé trải nghiệm môi trường thi đấu mới, học hỏi các golfer giàu kinh nghiệm và tiếp tục trưởng thành.

Dĩ nhiên, sẽ còn quá sớm để kỳ vọng Phú Anh tái hiện chiến thắng năm 2019 của Quốc Anh. Bởi ở tuổi lên 7, phía trước cậu bé vẫn là một hành trình dài, cần nhiều thời gian rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng với gia đình ông Tuấn Anh, giá trị của golf có lẽ không chỉ được đo bằng số danh hiệu mà các con giành được. Sau mỗi mùa giải, điều còn lại là những trải nghiệm, sự trưởng thành của từng thành viên và niềm vui được cùng nhau theo đuổi một đam mê chung.

Năm 2019, Quốc Anh nâng cao chiếc cúp vô địch khi Phú Anh vừa chào đời. Năm 2026, cậu em út đã đủ lớn để tự mình cầm gậy bước vào giải đấu ấy. Chiếc cúp của người anh đã trở thành một phần ký ức gia đình. Còn Phú Anh, ở tuổi lên 7, đang bắt đầu viết nên câu chuyện golf của chính mình, bằng sự điềm đạm, kỷ luật và những bước đi nhỏ nhưng đầy hứa hẹn.