Nguyễn Văn Thảo và hành trình khởi nghiệp xanh

Tốt nghiệp bác sĩ thú y, Nguyễn Văn Thảo nhận được nhiều lời mời làm việc từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi thú y nhưng anh quyết định về quê lập nghiệp. Tháng 9/2011, anh về công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường cũ, phụ trách kỹ thuật cho Dự án “Phát triển chăn nuôi bò sữa huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011 - 2015” để giúp bà con chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, nhất là đàn bò sữa.

Nhận thấy địa phương là vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa lớn với quy mô hơn 10 nghìn con, hàng ngày lượng chất thải từ chăn nuôi xả ra môi trường rất lớn nhưng chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, Thảo ngày đêm trăn trở, suy nghĩ phải làm gì đó để giúp bà con chăn nuôi xử lý hiệu quả nguồn chất thải, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa giúp ngành bò sữa ở địa phương phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Văn Thảo được nhận Giấy chứng nhận "Là đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2020" của Tỉnh Đoàn.

Tự nghiên cứu, tìm hiểu, bác sĩ thú y trẻ đã học được cách xử lý phân bò để biến thành phân hữu cơ. Anh Thảo cho biết: “Qua nghiên cứu tài liệu khoa học và nhiều lần thử nghiệm, với nhiều phương pháp xử lý khác nhau, không giống với phương pháp ủ yếm khí truyền thống, tôi áp dụng quy trình xử lý hiếu khí, chủ yếu là đưa ô xy sục sâu vào bên trong đống ủ thì phân hoai mục rất nhanh, nhiệt độ bên trong đống ủ có thể đạt từ 62 - 82 độ C. Ở nhiệt độ này, phân bò gần như biến mất mùi hôi, các mầm bệnh, vi sinh vật có thể gây hại cho cây trồng cũng được loại bỏ”.

Thấy việc làm của anh Thảo vừa có lợi cho địa phương, vừa có ích cho phát triển sản xuất, giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ, đặc biệt là xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong xã đồng tình ủng hộ. Được sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và bạn học, năm 2016, anh Thảo thành lập HTX Môi trường và Sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp Anh Đăng do anh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó chủ yếu là thu gom phân bò để sản xuất phân bón hữu cơ. Xưởng chế biến phân bò được đặt tại cánh đồng Gia Cư, thôn Khách Nhi Xuôi, xã Vĩnh Phú với tổng diện tích mặt bằng 3.500m2, có hệ thống bể gom, bể bioga, bể lắng xử lý chất thải và lắp đặt 2 máy ép với tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Để việc thu dọn, tập kết phân bò triệt để làm nguyên liệu chế biến phân hữu cơ, HTX đã hỗ trợ bà con nuôi bò thùng chứa phân, cử công nhân hàng ngày đi thu gom, tập kết về bãi sản xuất. Tại xưởng sản xuất, 15% phân bò được đưa vào máy ép, sau đó, sử dụng chế phẩm sinh học trộn với 85% phân bò tươi còn lại để khử mùi và tạo phản ứng hóa học sinh ra thành phần hữu cơ. Nguyên liệu trộn được đem ủ từ 2 - 4 tháng, cho ra thành phẩm là phân bón hữu cơ. Qua kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, thành phẩm đảm bảo tơi, xốp, không mùi, hàm lượng dinh dưỡng nuôi cây trồng cao, giúp cải tạo đất và bảo vệ môi trường.

Anh Nguyễn Văn Thảo với sản phẩm phân ủ hữu cơ.

Khi có phân hữu cơ thành phẩm, anh Thảo đem sản phẩm dùng thử miễn phí chăm bón cho cây trồng, đồng thời tuyên truyền qua các kênh truyền thông của địa phương, mạng facebook, zalo... Sau một thời gian, người dân đã tin dùng, từ năm 2018 đến nay, sản xuất đi vào ổn định, thị trường mở rộng ra toàn miền Bắc, trong đó, khách hàng các tỉnh, thành phố sử dụng nhiều phân bón hữu cơ của HTX như: Bắc Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng... Hiện nay, HTX cung ứng ra thị trường hơn 300 tấn phân bón hữu cơ/tháng, trừ chi phí và trả lương công nhân, anh Thảo thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng... Sản phẩm của anh còn thu hút nhiều đoàn chuyên gia từ nước ngoài đến tham quan, nghiên cứu và đánh giá cao.

Anh Thảo cho biết: “Dự án thực hiện xuất phát từ sự trăn trở muốn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp bà con chăn nuôi phát triển bền vững. Vốn là người con của quê hương Vĩnh Thịnh, nay là xã Vĩnh Phú, gắn bó với nghề nông từ nhỏ, tôi hiểu nỗi nhọc nhằn vất vả của người chăn nuôi và mong muốn đóng góp chút công sức của mình với quê hương. HTX của chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, nhất là sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh...".

Năm 2023, Nguyễn Văn Thảo tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Bò sữa Vĩnh Thịnh. Hiện doanh nghiệp đang nuôi 40 con bò khai thác sữa với sản lượng 15 tấn sữa/tháng, thu nhập đạt khoảng 210 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. HTX Môi trường và Sản xuất kinh doanh Anh Đăng cũng tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Hiện HTX thực hiện thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa cho hàng chục thôn, giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở địa phương, đem lại lợi nhuận cao, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên quê hương Vĩnh Phú.