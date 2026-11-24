Ngày 24/11, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú thôn 4, xã Ea Ning).

Trước đó, khoảng 3h ngày 22/11, trong quá trình tuần tra, mật phục tại các vườn cà phê thuộc thôn 4, tổ công tác Công an xã Ea Ning phát hiện Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Minh bị Công an xã Ea Ning phát hiện, bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp cà phê của người dân. Ảnh: Bộ Công an.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại hiện trường 3 bao cà phê tươi có tổng trọng lượng 171kg, 2 chiếc bạt, một đèn pin, một xe máy cùng nhiều vật dụng liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận số cà phê trên vừa được đối tượng hái trộm tại rẫy của người dân trong thôn. Khi đang chuẩn bị vận chuyển số cà phê về nhà, Minh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh, Minh khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp cà phê của người dân trên địa bàn. Theo cơ quan công an, đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo vệ mùa thu hoạch cà phê năm 2026 trên địa bàn xã Ea Ning.

Hiện, Công an xã Ea Ning đang tiếp tục xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.