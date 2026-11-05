Nguyễn Văn Long giành cú đúp giải thưởng tại The Golfers Tournament 2026

The Golfers Tournament 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Nguyễn Văn Long. Golfer sinh năm 1981 hoàn thành vòng đấu chính thức với 71 gậy (-1), sau đó vượt qua Tô Văn Thuyết và Trần Văn Hoàng trong loạt đấu hố phụ để nâng cúp The Keeper of Greatness. Anh đồng thời giành Best Amateur, danh hiệu dành cho golfer nghiệp dư có thành tích tốt nhất giải.

Golfer Nguyễn Văn Long có giải đấu rất thành công. Ảnh: N.G

Ngoài các danh hiệu cá nhân, ban tổ chức trao chức vô địch nội dung đồng đội cho bộ ba Tô Văn Thuyết, Sái Văn Thụ và Âu Văn Sơn.

Là giải đấu thuộc hệ thống VGA Tour Development, quy tụ 108 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố. Trong năm thứ 2 được tổ chức, giải đấu vừa kết thúc mang đến cơ hội cho các golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư hàng đầu trong nước tranh tài trên cùng một BXH.

Kết quả tại cho thấy tính cạnh tranh của thể thức này. Ba golfer cùng về đích với 71 gậy, và danh hiệu chung cuộc chỉ được định đoạt bằng một cú birdie ở lượt đấu hố phụ thứ hai.