Nguyễn Văn Chung sẵn sàng nhận 4 vai trò tại concert của 'bạn già' Tùng Dương

Mới đây, Tùng Dương vừa công bố "anh tài" Nguyễn Văn Chung chính là "mảnh ghép" cuối trong live-concert lớn nhất sự nghiệp của mình sau GreyD, Phùng Khánh Linh và Hoà Minzy. Theo đó, cả hai sẽ hội ngộ trên sân Mỹ Đình trong chương “Cội nguồn - Di sản”, với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước. “Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương công bố, Nguyễn Văn Chung là "nhân tố bí ẩn" tiếp theo của live-concert.

Tùng Dương khẳng định "phong thủy" của cả hai rất hợp khi kết hợp ở SVĐ Mỹ Đình khi nhiều lần anh hát nhạc của Nguyễn Văn Chung tại đây đều "viral" mạnh mẽ. "Nên lần này show lớn trong sự nghiệp của mình, cũng tại địa điểm này thì không thể nào thiếu Nguyễn Văn Chung được", Tùng Dương khẳng định.

Cũng theo Tùng Dương, ban đầu, anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ sau đó quyết định công bố thông tin này sớm hơn, với mong muốn chia niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một cột mốc âm nhạc đáng nhớ. Với anh, sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung không chỉ đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sĩ và nhạc sĩ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng chung tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam và Tổ quốc. Phong cách và dấu ấn nghệ thuật riêng của mỗi người hứa hẹn mang đến những nét thú vị cho màn kết hợp trước 40.000 khán giả.

Nếu Tùng Dương nổi tiếng với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo và tìm tòi những cách thể hiện mới thì Nguyễn Văn Chung lại được đông đảo công chúng biết đến qua các sáng tác có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự và khả năng kết nối với nhiều thế hệ khán giả. Song, sự khác biệt trong phong cách âm nhạc không tạo nên khoảng cách, trái lại còn là nguồn cảm hứng cho những màn trêu đùa dí dỏm giữa hai người bạn. Như chia sẻ của Tùng Dương, cả hai thường xuyên "tương tác lầy lội" trên mạng xã hội. Song, đằng sau những màn đối đáp có phần tinh nghịch đó là sự chân thành, vui vẻ, tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau. Chính sự gần gũi này khiến nam ca sĩ mong muốn cuộc hội ngộ tại Bay về phía Mặt trời mang tinh thần tự nhiên, thoải mái, thay vì chỉ là một màn kết hợp được sắp đặt theo khuôn mẫu.

Ngoài đời, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung còn có một điểm chung khá thú vị là "đồng niên" 1983.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ hào hứng cho biết, anh luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong live-concert đánh dấu một chặng đường quan trọng của nam ca sĩ. Ngoài ra, đây cũng còn là cơ hội để anh thử sức trong một không gian biểu diễn có quy mô lớn và cách dàn dựng khác biệt. Dù xuất hiện ở vai trò nào, sự góp mặt của nam nhạc sĩ cũng hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc gần gũi, bất ngờ cho khán giả.