Nguyễn Văn Chung sẵn sàng đảm nhận 4 vai trò tại live-concert của Tùng Dương

Với tên gọi “Bay về phía mặt trời”, live-concert đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương sẽ diễn ra vào tối 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn được đầu tư công phu với sân khấu dài 90m, cùng gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Bên cạnh những tiết mục riêng, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời thuộc nhiều thế hệ, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp đa dạng về phong cách và màu sắc âm nhạc.

Nguyễn Văn Chung không ngại “hát, nhảy” trong live-concert của Tùng Dương.

Theo thông tin từ ê-kíp, ngày 28/10/2026 vào lúc 12h trưa sẽ chính thức mở bán vé các zone của live-concert “Bay về phía mặt trời’’ của divo Tùng Dương.

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, “anh tài” Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo sẽ góp mặt trong live-concert “Bay về phía mặt trời” của Tùng Dương. Từ những màn “cà khịa” vui vẻ trên mạng xã hội đến sự đồng hành trong âm nhạc, tình bạn giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung sẽ có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong chương trình diễn ra vào tối 19/12/2026. Cả hai sẽ hội ngộ trên sân Mỹ Đình trong chương “Cội nguồn - Di sản” với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước.

Mối duyên để có một tình bạn đặc biệt giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương bắt nguồn từ bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ khi nam ca sĩ hát trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” nhân dịp Đại lễ A80 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Mới đây, Tùng Dương đã hát bài "Khát vọng vinh quang" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 cũng tại SVĐ Mỹ Đình.

Nam ca sĩ sở hữu giọng hát hàng đầu Việt Nam khẳng định phong thủy của Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung rất hợp khi kết hợp ở SVĐ Mỹ Đình nên lần này show lớn trong sự nghiệp của anh cũng tại địa điểm này thì không thể nào thiếu Nguyễn Văn Chung. Qua những lần đồng hành trong các dự án âm nhạc về quê hương, đất nước, Tùng Dương và người bạn cùng tuổi ngày càng gắn bó và ăn ý trong công việc.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc.” - ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Cũng theo Tùng Dương, ban đầu anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên sau đó nam ca sĩ sau đó quyết định công bố thông tin này sớm hơn với mong muốn chia niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một cột mốc âm nhạc đáng nhớ.

Với anh, sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung không chỉ đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sĩ và nhạc sĩ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng chung tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam và Tổ quốc. Phong cách và dấu ấn nghệ thuật riêng của mỗi người hứa hẹn mang đến những nét thú vị cho màn kết hợp trước 40.000 khán giả.

Ngoài đời, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung còn có một điểm chung khá thú vị là cùng sinh năm 1983, cùng tuổi Hợi. Nếu Tùng Dương nổi tiếng với cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo và tìm tòi những cách thể hiện mới thì Nguyễn Văn Chung lại được đông đảo công chúng biết đến qua các sáng tác có giai điệu gần gũi, giàu tính tự sự và khả năng kết nối với nhiều thế hệ khán giả. Song sự khác biệt trong phong cách âm nhạc không tạo nên khoảng cách, trái lại còn là nguồn cảm hứng cho những màn trêu đùa dí dỏm giữa hai người bạn.

Như chia sẻ của Tùng Dương, cả hai thường xuyên trêu chọc, bắt bẻ nhau trên mạng xã hội, không ai chịu nhường ai. Song đằng sau những màn đối đáp có phần tinh nghịch đó là sự chân thành, vui vẻ, tôn trọng và tin tưởng dành cho nhau. Chính sự gần gũi này khiến nam ca sĩ mong muốn cuộc hội ngộ tại “Bay về phía mặt trời” mang tinh thần tự nhiên, thoải mái, thay vì chỉ là một màn kết hợp được sắp đặt theo khuôn mẫu.

“Hy vọng rằng hai ‘chú Ỉn’ này sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thật đặc biệt, vừa sâu lắng, xúc động, vừa có chút hài hước, tinh nghịch đúng như tình bạn của chúng tôi ngoài đời, còn Chung sẽ xuất hiện ở vai trò gì cụ thể thì tôi sẽ bí mật để dành sư bất ngờ với khán giả”. - Tùng Dương hài hước úp mở.

Trong mạch âm nhạc của live-concert “Bay về phía mặt trời”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ gắn với chương “Cội nguồn - Di sản”, phần nội dung dành cho những ca khúc về quê hương, đất nước và các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống Việt Nam. Tùng Dương tiết lộ, tại chương này, anh dự kiến thể hiện một loạt sáng tác của nam nhạc sĩ.

Sự hiện diện của chính tác giả ca khúc được kỳ vọng giúp sẽ khán giả cảm nhận rõ hơn những câu chuyện, cảm xúc và tình yêu quê hương, đất nước được gửi gắm trong mỗi sáng tác, cũng như sự đồng điệu giữa hai nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện như thế nào và với vai trò cụ thể nào trong chương trình vẫn là điều được Tùng Dương và ê-kíp sản xuất giữ kín.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ hào hứng cho biết luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong live-concert đánh dấu một chặng đường quan trọng của nam ca sĩ. Với anh, được góp mặt trong một dấu mốc quan trọng của bạn mình là điều đáng quý, còn việc đảm nhận vai trò nào không phải điều anh đặt nặng.

Nguyễn Văn Chung tuyên bố, Tùng Dương mong muốn anh tham gia ở vị trí nào, anh cũng vui vẻ nhận lời và hết lòng hỗ trợ. Sự nhiệt tình ấy cũng cho thấy tình bạn giữa hai nghệ sĩ được xây dựng trên sự thấu hiểu, tin tưởng và sẵn sàng ủng hộ nhau, dù mỗi người có một cá tính và con đường nghệ thuật riêng.

“Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!” - “anh tài” Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh chia sẻ.

Câu nói vui này cũng khiến khán giả tò mò về những bất ngờ mà cả hai có thể mang đến trong đêm nhạc trên sân Mỹ Đình. Với Nguyễn Văn Chung, đây không chỉ là dịp ủng hộ người bạn thân mà còn là cơ hội để anh thử sức trong một không gian biểu diễn có quy mô lớn và cách dàn dựng khác biệt.

Dù xuất hiện ở vai trò nào, sự góp mặt của nam nhạc sĩ cũng hứa hẹn đem đến những khoảnh khắc gần gũi, bất ngờ cho khán giả. Đặc biệt, sự kết hợp giữa một Tùng Dương giàu năng lượng, luôn “cháy” hết mình trên sân khấu và một “anh tài” Nguyễn Văn Chung có vẻ ngoài hiền lành thư sinh, vốn quen với những ca khúc chạm đến cảm xúc người nghe, được xem là một trong những điểm nhấn được mong đợi của đêm diễn.