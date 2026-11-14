Nguyễn Tuyết Nhung: Từ chữ tâm trong nghề dược đến tình yêu Áo Dài

Hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, Nguyễn Tuyết Nhung chọn chữ tâm làm nền tảng nghề nghiệp và chữ tín làm nguyên tắc điều hành doanh nghiệp. Đó cũng là những giá trị chị mang theo khi đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026: sự nghiêm túc trong từng lựa chọn, tinh thần học hỏi và mong muốn xây dựng hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh, nhân ái.

“Tôi luôn tâm niệm, thành công không chỉ là mình có được bao nhiêu, mà là mình trao đi được bao nhiêu”, chị chia sẻ.

Với Tuyết Nhung, suy nghĩ ấy gắn liền với công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khi sức khỏe có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình, chị càng coi trọng trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh và mong muốn công việc của mình tạo ra những giá trị hữu ích.

Bước vào cuộc thi, chị tìm kiếm cơ hội để thử thách bản thân, gặp gỡ những nữ doanh nhân trong nhiều lĩnh vực và mở rộng mạng lưới kết nối. Chị kỳ vọng những trải nghiệm ấy sẽ giúp mình trưởng thành hơn, đồng thời có thêm điều kiện để chia sẻ tinh thần sống khỏe, sống đẹp với mọi người.

Theo chị, vẻ đẹp của người phụ nữ được bồi đắp từ tri thức, sự tự chủ và lòng nhân ái. Một sân chơi sắc đẹp có ý nghĩa khi khuyến khích người tham gia phát triển những phẩm chất ấy và tiếp tục gìn giữ chúng trong cuộc sống sau cuộc thi.

Niềm vui từ tình yêu áo dài

Trong hành trình tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Áo dài mang đến cho Nguyễn Tuyết Nhung niềm hạnh phúc đặc biệt. Bởi phía sau giải thưởng là tình yêu với áo dài mà chị đã gìn giữ và lan tỏa suốt nhiều năm.

Chị trân trọng sự ghi nhận của Ban tổ chức, Ban giám khảo đối với niềm đam mê và hành trình ấy. Với Tuyết Nhung, đây là nguồn động viên để tiếp tục những điều mình yêu thích, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm khi mang danh hiệu gắn liền với trang phục truyền thống Việt Nam.

Tình yêu áo dài cũng gặp gỡ mong muốn chị mang đến cuộc thi từ đầu: lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có bản lĩnh và biết trân trọng những giá trị văn hóa. Trong hình ảnh ấy, sự tự tin trong công việc có thể song hành cùng nét duyên dáng, sự nhân hậu và ý thức gìn giữ bản sắc.

Danh hiệu vì thế trở thành một nhịp nối giữa niềm đam mê cá nhân và cơ hội chia sẻ rộng hơn với cộng đồng. Sau niềm vui được vinh danh, điều Tuyết Nhung hướng đến là tiếp tục hành trình đã theo đuổi với sự chân thành và bền bỉ.

Giá trị được tiếp nối sau cuộc thi

Nói về những dự định tiếp theo, Tuyết Nhung dành sự quan tâm cho sức khỏe cộng đồng, sự phát triển của phụ nữ và những hoàn cảnh còn khó khăn. Chị mong muốn kết nối với các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ kiến thức hữu ích và khuyến khích phụ nữ tự tin, độc lập trong cuộc sống.

Đó là những mong muốn chị xác định cần được thực hiện bằng những hành động cụ thể. Chị cũng dự định sử dụng mạng xã hội để chia sẻ những câu chuyện tích cực, qua đó tạo thêm sự kết nối giữa những người có chung tinh thần đóng góp.

“Tôi muốn mỗi lần hình ảnh của mình xuất hiện, đó không chỉ là một người đẹp được nhìn thấy, mà là một giá trị đẹp được lan tỏa”, chị bày tỏ.

Trở về với công việc sau cuộc thi, Tuyết Nhung vẫn đặt trọng tâm vào việc phát triển bản thân và doanh nghiệp. Với chị, làm tốt công việc là nền tảng để có thêm khả năng giúp đỡ người khác; giữ chữ tín trong kinh doanh cũng là cách nuôi dưỡng sự tin cậy trong các mối quan hệ lâu dài.

Danh hiệu Hoa hậu Đại sứ Áo dài mang đến niềm tự hào, nhưng thước đo thành công mà chị lựa chọn vẫn nằm ở những điều hữu ích có thể trao đi. Như lời Tuyết Nhung chia sẻ: “Điều đáng tự hào nhất không phải là mình đứng ở đâu, mà là mình đã giúp được bao nhiêu người cùng bước lên”.