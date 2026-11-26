Ngày chung kết giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chứng kiến màn tăng tốc mạnh mẽ của Nguyễn Tuấn Anh. Sau hai vòng đầu chưa quá nổi bật, golfer sinh năm 2009 tạo nên một màn đấu kỷ lục của giải. Nhà đương kim vô địch khởi đầu giải với 72 gậy ở vòng 1, rồi cải thiện thành tích bằng vòng 69 gậy ở ngày thứ 2. Anh bước vào ngày chung kết với ba gậy cách biệt so với vị trí dẫn đầu Nông Quốc Khanh.

Tuấn Anh thi đấu xuất sắc.

Nguyễn Tuấn Anh khép lại vòng chung kết hoàn hảo với 65 gậy (-7). Với tổng điểm -10 sau ba vòng, golfer 17 tuổi bảo vệ thành công chức vô địch và thiết lập kỷ lục mới của giải.

Ở nội dung nữ, Lê Chúc An tạo lợi thế lớn sau hai vòng đấu cùng đạt 69 gậy. Tổng điểm -6 giúp golfer Hà Nội dẫn trước Đoàn Xuân Khuê Minh 8 gậy trước ngày chung kết. Khoảng cách ấy là nền tảng quan trọng, nhưng Chúc An vẫn phải hoàn thành 18 hố cuối trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt để giữ ngôi đầu. Với tổng điểm 210 gậy (-6), Chúc An đăng quang với cách biệt 12 gậy so với Á quân Park Ha Na, đồng thời giành HCV cá nhân nữ cho Hà Nội.

Chúc An giúp đoàn Hà Nội hoàn tất cú đúp HCV.

Hai chiến thắng của Tuấn Anh và Chúc An giúp golf Hà Nội giành cú đúp HCV cá nhân ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.