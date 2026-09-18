Nguyên Trưởng Công an Phú Quốc lãnh 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Lê Văn Mót (phải) lĩnh án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Sau một tuần nghị án, sáng 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền.” Hội đồng xét xử cũng tuyên án các bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 67 tỷ đồng.

Trước đó, trong hai ngày 10 và 11/9/2026, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và đồng phạm Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10 - 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hình phạt là tù chung thân. Bị cáo Mót bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo Lê Văn Mót, Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho các bị hại hơn 67 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2023, bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966) thời điểm này đang giữ chức vụ Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc. Lợi dụng vị trí công tác và nắm rõ quy hoạch, quy định quản lý đất đai tại địa phương, Mót đã cấu kết với Nguyễn Thị Hằng để thực hiện các hành vi gian dối.

Dù biết rõ các diện tích đất tại Phú Quốc thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia quản lý hoặc đất do Nhà nước quản lý không thể sang bán hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, Mót và Hằng vẫn đưa ra thông tin gian dối. Với uy tín Trưởng Công an thành phố Phú Quốc của Mót, cả hai đã tạo dựng niềm tin để các bị hại ký hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ đất và mua bán đất.

Qua 4 vụ việc, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của các ông, bà Trần Thị Mỹ Trung, Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn và Thái Duy Châu tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng. Cụ thể, các bị cáo chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung dưới hình thức nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất thuộc đất rừng đặc dụng và đất Nhà nước quản lý.

Các bị cáo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của vợ chồng ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn thông qua việc bán và hứa hẹn làm giấy tờ cho 30.000m2 đất dôi dư thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc quản lý. Tiếp theo, các bị cáo tiếp tục chiếm đoạt 20,25 tỷ đồng của ông Hồ Viết Tuấn và gia đình ông Lê Văn Thiện qua giao dịch bán 45.000m2 đất rừng phòng hộ và hứa hẹn làm giấy chủ quyền.

Cùng với đó, các đối tượng chiếm đoạt 14,55 tỷ đồng của ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu với cam kết “chạy” giấy tờ cho 2 thửa đất do Ủy ban nhân dân xã Dương Tơ quản lý.

Bên cạnh hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn thực hiện hành vi rửa tiền. Từ nguồn tiền phạm tội mà có, Hằng đã chuyển khoản gần 21 tỷ đồng cho người thân và quen biết (gồm Trịnh Thùy Linh, Nguyễn Thị Sinh, Đỗ Như Hoa, Nguyễn Đức Thành) giữ hộ, nộp tiền mua bán bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2023 đến ngày 9/4/2024 để phục vụ điều tra./.