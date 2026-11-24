Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Kim Liên đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện kịp thời phát hiện, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã lấy trộm 1 điện thoại và 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 19/11/2026, Công an phường Kim Liên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Thành để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

CẢNH BÁO NGƯỜI DÂN NÂNG CAO CẢNH GIÁC KHI ĐI KHÁM, CHỮA BỆNH:

Khu vực bệnh viện luôn tập trung đông người, nhiều người nhà bệnh nhân do mệt mỏi thường tranh thủ ngủ nghỉ tại hành lang, ghế chờ nên dễ mất cảnh giác. Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, cơ quan Công an khuyến cáo:

• Tuyệt đối không để điện thoại, ví tiền, túi xách và các tài sản có giá trị ở nơi sơ hở, ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là vào ban đêm hoặc lúc ngủ nghỉ tại hành lang, phòng bệnh.

• Luôn đeo túi xách sát người hoặc gửi giữ tài sản tại các khu vực quy định an toàn của bệnh viện.

• Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra mất cắp tài sản, cần báo ngay cho lực lượng bảo vệ bệnh viện hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.