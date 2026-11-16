Nguyễn Trần Thảo Nhi giành Quán quân Oanh Vàng kể chuyện mùa 2

Nguyễn Trần Thảo Nhi giành ngôi Quán quân cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chung kết cuộc thi có sự tham gia của 22 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những gương mặt vượt qua các vòng thi Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá. Tại vòng cuối, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi: Thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo.

Với chủ đề “La bàn dẫn sóng”, cuộc thi mùa 2 hướng đến những vấn đề về bản lĩnh, tư duy độc lập và trách nhiệm của người trẻ trước dòng thông tin trong thời đại số. Trong đó, “la bàn” tượng trưng cho tri thức, tư duy phản biện và khả năng tự định hướng; “sóng” là những luồng thông tin, quan điểm, xu hướng liên tục tác động đến mỗi người.

Các thí sinh được trao giải ở cuộc thi.

Thông qua chủ đề này, các thí sinh được khuyến khích thể hiện chính kiến, biết phân tích, lựa chọn thông tin và chịu trách nhiệm với tiếng nói của mình. Bên cạnh kỹ năng kể chuyện, thuyết trình và làm chủ sân khấu, Ban Giám khảo còn đánh giá nội dung, khả năng lập luận và cách ứng xử của các em trước những câu hỏi trực tiếp.

Trong số các phần thi tại Chung kết, Nguyễn Trần Thảo Nhi (SBD 147), học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Ba Đồn, phường Ba Đồn, Quảng Trị, lựa chọn chủ đề về cách người trẻ tiếp nhận và ứng xử trước thông tin trên mạng xã hội.

Nguyễn Trần Thảo Nhi ở phần thi của mình.

Bài thuyết trình được triển khai qua 3 câu chuyện: Một nghệ sĩ đối diện với làn sóng chỉ trích của dư luận; một bộ phim nhận nhiều ý kiến khen chê; và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng. Từ đó, Thảo Nhi phân biệt giữa phê bình có căn cứ với việc công kích theo đám đông. Em cho rằng khán giả có quyền đánh giá một tác phẩm, nhưng nhận xét cần dựa trên hiểu biết và căn cứ cụ thể.

Để có được sự tự tin trên sân khấu, Thảo Nhi đã có quá trình rèn luyện từ những hoạt động kể chuyện ở trường. Em có thành tích học tập tốt và đặc biệt yêu thích môn Ngữ văn. Trong các giờ sinh hoạt lớp, em thường kể chuyện trước bạn bè. Theo thầy giáo Đinh Thế Hà, Thảo Nhi là học sinh chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và có năng khiếu kể chuyện.

Ngoài việc học, em còn yêu thích đọc sách, vẽ, chơi piano và dẫn chương trình. Thảo Nhi đã học piano 9 năm, thường dành khoảng 3 tiếng mỗi ngày để luyện đàn. Khi mới tập làm MC, em từng ngại nói trước đám đông và chưa hài lòng với giọng nói của mình. Sinh ra ở Quảng Trị, em cũng phải luyện tập để có thể sử dụng cả giọng miền trung và miền bắc khi dẫn chương trình. Bố mẹ và chị gái luôn động viên, tạo điều kiện để em theo đuổi những sở thích này.

Các thí sinh được trao giải Á quân.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Trần Thảo Nhi giành ngôi Quán quân. Hai danh hiệu Á quân thuộc về Đặng Tố Như (Đồng Nai) và Trần Nguyễn Thảo Anh (Hà Tĩnh).

Các thí sinh được trao giải Quý quân.

Ba giải Quý quân được trao cho Võ Hà Vy (Hà Tĩnh), Ông Phương Quý (Nghệ An) và Nguyễn Đoàn Hà Thư (Hà Tĩnh). Bốn giải Khuyến khích thuộc về Bùi Ngô Cát Tường (Tây Ninh), Trần Trang My (Hà Tĩnh), Hoàng Dương Châu Anh (Hà Nội) và Nguyễn Hương Giang (Quảng Trị).

Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu phụ: Trần Trang My (Hà Tĩnh) nhận giải Oanh Vàng được yêu thích nhất; Trần Phương Nguyên (Phú Thọ) nhận giải Oanh Vàng truyền cảm hứng; Nguyễn Thùy Lâm (Hà Nội) nhận giải Oanh Vàng triển vọng và Nguyễn Anh Thư (Nghệ An) nhận giải Oanh Vàng sáng tạo.

Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả nhí toàn quốc - Oanh Vàng kể chuyện dành cho thí sinh từ 6 đến 15 tuổi, do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức. Chương trình hướng tới việc tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống.