Nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

Ngày 30/9, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và một số đơn vị liên quan. Trong 17 bị cáo, 15 người bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; 2 người bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/9. Ảnh: PT.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán ra thị trường. Tổng giá trị số thịt lợn vi phạm được xác định gần 17,4 tỷ đồng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, buộc phải tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Bùi Đức Trọng mua số thịt trên từ những người chuyên thu gom lợn, thịt lợn nhiễm bệnh tại các hộ gia đình và cơ sở giết mổ ở Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương (cũ).

Trong đó, Lê Bá Doanh cung cấp cho Trọng gần 97 tấn thịt lợn nạc xô, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng; Trịnh Hà Việt cung cấp gần 95 tấn, trị giá gần 8,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Doanh còn thu gom bì lợn tại Hải Phòng để vận chuyển thuê cho Trọng với tiền công 9 triệu đồng/tháng.

Cáo trạng xác định, Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long; Phạm Thị Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan, người phụ trách kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương, nhân viên, có trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu nhập vào công ty.

Tuy nhiên, những bị cáo này bị cáo buộc đã bỏ qua các bước kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm chất lượng đối với thịt lợn nạc xô do Trọng cung cấp. Qua đó, một lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào công ty để sản xuất thực phẩm.

Trong 17 bị cáo, 15 người bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Ảnh: PT.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo liên quan việc sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc không rõ nguyên nhân để sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời đưa thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc không đạt yêu cầu vào lưu thông.

Đáng chú ý, cáo trạng còn xác định Lê Nhật Huy, nhân viên chăm sóc khách hàng thuộc Phòng bán hàng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, có nhiệm vụ thực hiện thủ tục kiểm dịch sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Từ năm 2017 đến tháng 9/2025, Huy nhiều lần đưa tổng cộng 34 triệu đồng cho Trần Thị Hương, Phó Trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng. Việc đưa tiền nói trên nhằm mục đích để Hương bỏ qua thủ tục kiểm dịch, lấy mẫu, lập biên bản và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm cho các lô hàng của công ty.

Sau quá trình tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Trọng 18 năm tù, Lê Bá Doanh 16 năm tù, Trịnh Hà Việt 16 năm tù, Nguyễn Gia Đạt 14 năm, Nguyễn Thị Tuyên 14 năm; Trương Sỹ Toàn 19 năm tù, Phạm Thị Thúy Lan 16 năm tù, Bùi Thị Thoan 15 năm tù, Lại Thị Thanh Hương 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 317 Bộ Luật hình sự

Bị cáo Đinh Thị Nghị và Đào Thị Phượng tuyên phạt 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điểm g khoản 2 Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Bỉnh Loan, Phạm Xuân Toan cùng lĩnh 30 tháng tù, cho hưởng án treo; các bị cáo Phạm Thị Ngà, Phạm Văn Trường 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 317 Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Trần Thị Hương bị tuyên án 4 năm tù về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 354 Bộ Luật hình sự; bị cáo Lê Nhật Huy lĩnh 18 tháng tù về tội Đưa hối lộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 364 Bộ Luật hình sự.