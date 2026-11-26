Tối 25-11, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã khép lại tranh tài sau các trận chung kết ở 5 nội dung cá nhân.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung đơn nữ môn cầu lông. Ảnh: ĐVCC

Bước vào màn so tài trong trận chung kết đơn nữ, tay vợt số 1 nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh nhanh chóng chứng minh đẳng cấp trước Vũ Thị Trang. Dù nhập cuộc có phần chệch choạc và để Vũ Thị Trang vượt lên dẫn 2-0 ở đầu ván 1, nhưng đại diện của Đồng Nai lập tức điều chỉnh nhịp độ. Bằng lối đánh điều cầu thông minh kết hợp những pha phông cầu sâu đầy hiểm hóc, Thùy Linh san bằng điểm số 2-2 rồi tạo ra thế trận một chiều, khép lại ván mở màn với chiến thắng cách biệt 21-9.

Hai vận động viên của Đồng Nai Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Thu Huyền (áo đỏ) trên bục nhận huy chương vàng, huy chương đồng đơn nữ môn cầu lông. Ảnh: ĐVCC

Thế áp đảo tiếp tục được Nguyễn Thùy Linh duy trì trong ván đấu 2. Tay vợt đội tuyển cầu lông thành phố Đồng Nai liên tục ghi điểm bằng những pha xử lý cầu chuẩn xác, sớm dẫn trước 11-6 khi bước vào quãng nghỉ kỹ thuật. Trở lại sân, trước sự thi đấu đầy nỗ lực của Vũ Thị Trang, Thùy Linh vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, từng bước nới rộng cách biệt lên 18-10 trước khi ấn định chiến thắng 21-10.

Nguyễn Thùy Linh ăn mừng với tấm huy chương vàng đơn nữ môn cầu lông. Ảnh: ĐVCC

Vượt qua Vũ Thị Trang trong trận chung kết, Nguyễn Thùy Linh khẳng định vị trí số 1 đơn nữ. Ảnh: ĐVCC

Thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh giành HCV đơn nữ môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV danh giá mà cô đã đạt ở Đại hội lần thứ IX. Ngoài ra, đội tuyển cầu lông thành phố Đồng Nai còn có thêm tấm huy chương đồng đơn nữ của tài năng trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền, qua đó khép lại đại hội lần này với thành tích 1 HCV, 2 huy chương đồng.

Lãnh đội, Ban huấn luyện, người thân cùng đồng đội chúc mừng hai vận động viên Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Thu Huyền. Ảnh: ĐVCC

Tấm HCV của Nguyễn Thùy Linh không chỉ khẳng định vị thế số 1 ở đấu trường quốc nội mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với bảng tổng sắp huy chương của đoàn thể thao thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đây chính là HCV thứ hai mà các vận động viên đoàn thể thao thành phố Đồng Nai giành được trong ngày thi đấu 25-11 (sau tấm HCV nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km của đội tuyển xe đạp) và cũng là tấm HCV thứ 10 của đoàn thể thao thành phố Đồng Nai.

Nguyễn Hải Đăng giành huy chương vàng thứ ba cho cầu lông Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐVCC

Trong khi ở các trận chung kết khác, tay vợt Nguyễn Hải Đăng giành HCV đơn nam sau khi ngược dòng đánh bại Phan Phúc Thịnh tỷ số 2-1 trong trận chung kết nội bộ của TP.HCM, qua đó giúp đoàn chủ nhà giành HCV thứ ba ở môn cầu lông sau 2 HCV ở nội dung đồng đội.

Đoàn Lâm Đồng giành được cú đúp HCV ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Sau khi đôi Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc ngược dòng chiến thắng 2-1 trước đôi Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh (Bắc Ninh) giành HCV đôi nam nữ, đôi hạt giống số 1 Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh tiếp tục giành chiến thắng 2-0 trước đôi Phạm Hồng Nam - Nguyễn Văn Mai của Hà Nội trong trận chung kết, giành HCV nội dung đôi nam.

HCV đôi nữ thuộc về đôi Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh khi vượt qua đôi Đinh Thị Phương Hồng - Trần Thị Ánh trong trận chung kết nội bộ của Hưng Yên.