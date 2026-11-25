Tối 24-11, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra các trận bán kết ở 5 nội dung cá nhân.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (thành phố Đồng Nai) vượt qua Vũ Thị Anh Thư (Thành phố Hồ Chí Minh) ở bán kết đơn nữ. Nguồn: CTV

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thể hiện đẳng cấp khi dễ dàng đánh bại Vũ Thị Anh Thư với tỷ số 2-0 ở trận bán kết. Sau khi thắng ván 1 điểm số 21-9, tay vợt thành phố Đồng Nai tiếp tục có chiến thắng ván 2 điểm số 21-7 để kết thúc trận đấu sau 2 ván, giành quyền vào chơi trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Tài năng trẻ của thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Huyền thất bại 0-2 trước Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) ở bán kết. Nguồn: CTV

Ở trận bán kết còn lại, tài năng trẻ của thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Huyền lại không thể tạo bất ngờ trước tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang của TP.HCM khi thất bại tỷ số 0-2. Để thua 7-21 ở ván 1, Thu Huyền chơi khá hay trong ván 2 và chỉ để thua tay vợt TP.HCM sát nút 21-23. Tuy thua ở bán kết, tay vợt mới 15 tuổi thuộc đội tuyển thành phố Đồng Nai đã gây ấn tượng khi giành quyền vào bán kết đơn nữ môn cầu lông trong lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, qua đó giành huy chương đồng ở sân chơi thể thao lớn nhất Việt Nam. Vượt qua Thu Huyền, Vũ Thị Trang sẽ chạm trán Nguyễn Thùy Linh trong trận chung kết đơn nữ.

Tay vợt Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh). Nguồn: CTV

Trong khi đó, trận chung kết đơn nam là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt của TP.HCM là Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh. Hạt giống số 1 Nguyễn Hải Đăng vượt qua Lê Minh Sơn (thành phố Hải Phòng) tỷ số 2-0, còn Phan Phúc Thịnh đánh bại tài năng trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi của Lâm Đồng cùng tỷ số 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Ở các trận bán kết còn lại, đôi nữ Đinh Thị Phương Hồng - Trần Thị Ánh (Hưng Yên) tạo nên bất ngờ khi giành tấm vé vào chung kết đôi nữ sau khi vượt qua cặp hạt giống số 1 Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh (Hà Nội) tỷ số 2-0 ở bán kết.

Đôi nam Phạm Hồng Nam - Nguyễn Văn Mai giành tấm vé chung kết giải khi vượt qua tỷ số 2-0 trước đôi Lương Tuấn Huy - Nguyễn Xuân Mạnh ở trận bán kết nội bộ của Hà Nội. Đối thủ của họ ở chung kết là đôi hạt giống số 1 Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng), đôi này đã vượt qua tỷ số 2-0 trước Đào Vĩnh Hưng - Nguyễn Phi Hùng của Đà Nẵng ở bán kết.

Trận chung kết đôi nam nữ là cuộc đối đầu giữa Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh (Bắc Ninh) và Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng). Các trận chung kết diễn ra hôm nay 25-11.