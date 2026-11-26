Bước vào trận tranh Huy chương Vàng, Thùy Linh (Đồng Nai) được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và vị thế hạt giống số 1. Tay vợt này nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng khả năng điều cầu chính xác, di chuyển linh hoạt và những pha tấn công có độ khó cao.

Nguyễn Thùy Linh áp đảo cựu số 1 Vũ Thị Trang, giành Huy chương Vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Trước sức ép liên tục từ đối thủ, Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh), cựu số 1 cầu lông nữ Việt Nam, gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Thùy Linh hoàn toàn làm chủ thế trận và nhanh chóng giành chiến thắng 21-9 ở set đầu tiên.

Sang set thứ hai, Vũ Thị Trang nỗ lực cải thiện thế trận nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Thùy Linh tiếp tục duy trì sự áp đảo, giành chiến thắng 21-10 để khép lại trận chung kết sau hai set.

Với kết quả này, Nguyễn Thùy Linh chính thức giành Huy chương Vàng đơn nữ, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ấn tượng của tay vợt Đồng Nai tại giải đấu năm nay.

* Nguyễn Hải Đăng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ở nội dung đơn nam khi đánh bại Phan Phúc Thịnh với tỷ số 2-1 trong trận chung kết cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Chiến thắng này giúp tay vợt Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng giành được ở kỳ Đại hội trước.

Nguyễn Hải Đăng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ở nội dung đơn nam khi đánh bại Phan Phúc Thịnh với tỷ số 2-1

Trận chung kết diễn ra tối 25/11 chứng kiến màn khởi đầu đầy khó khăn của Hải Đăng. Phan Phúc Thịnh nhập cuộc tự tin, liên tục sử dụng những pha điều cầu hiểm hóc để gây sức ép. Lối chơi hiệu quả giúp Phúc Thịnh giành chiến thắng 21-16 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch nhanh chóng được thể hiện. Sang set thứ hai, Hải Đăng điều chỉnh lối chơi, kiểm soát tốt hơn các tình huống cầu bền và tận dụng những sai sót của đối thủ để thắng cách biệt 21-12.

Ở set quyết định, Hải Đăng tiếp tục duy trì sự ổn định và cho thấy ưu thế về thể lực. Phúc Thịnh nỗ lực bám đuổi nhưng không thể ngăn cản đối thủ. Hải Đăng một lần nữa thắng 21-12, hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc.

*Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sau ngày thi đấu 25/11. Với 74 Huy chương Vàng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện tạo khoảng cách 16 Huy chương Vàng so với đoàn đứng thứ hai là Hà Nội, đoàn Quân đội đứng thứ ba với 35 Huy chương Vàng.

Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công an Nhân dân (28 Huy chương Vàng), Hải Phòng (21 Huy chương Vàng) và Cần Thơ (20 Huy chương Vàng).