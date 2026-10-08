Nguyễn Thùy Linh đối mặt thử thách lớn tại giải Arctic Open 2026

Mia Blichfeldt là tay vợt Đan Mạch hiện đứng hạng 15 thế giới. Ảnh: Instagram Mia Blichfeldt

Tay vợt hạng 15 thế giới, hạt giống số 8 của giải, đang có khởi đầu đầy ấn tượng và từng đánh bại Thùy Linh ở chung kết Đức mở rộng 2024. Mia Blichfeldt không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh tại Arctic Open 2026. Gặp tay vợt chủ nhà Petra Saarnivaara ở vòng 1, đại diện Đan Mạch chỉ cần 25 phút để giành chiến thắng 21-4, 21-8.

Điểm mạnh đáng chú ý của Blichfeldt là khả năng đẩy tốc độ trận đấu và chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Tay vợt sinh năm 1997 thường sử dụng những đường cầu sâu để đưa đối thủ về cuối sân, sau đó tận dụng khoảng trống để tung ra những pha đánh có độ nặng và tốc độ cao.

Không chỉ dựa vào sức mạnh, Blichfeldt còn duy trì vị trí khá tốt sau mỗi pha dứt điểm. Điều này giúp cô tiếp tục gây sức ép khi đối phương phòng thủ thành công, thay vì phải bắt đầu lại một loạt cầu mới. Khi tạo được đà, tay vợt Đan Mạch có khả năng liên tục gia tăng áp lực và kéo đối thủ vào thế phải chống đỡ.

Đây chính là điểm Nguyễn Thùy Linh cần đặc biệt lưu ý. Tay vợt Việt Nam thường phát huy tốt khả năng điều cầu, phòng thủ và kéo dài những pha cầu để chờ thời cơ. Tuy nhiên, trước một đối thủ có khả năng tăng tốc nhanh như Blichfeldt, nếu để mất quyền chủ động, Thùy Linh sẽ rất khó đưa trận đấu về nhịp độ sở trường.

Lịch sử đối đầu cũng là yếu tố khiến thử thách lần này trở nên đáng chú ý. Tại chung kết Đức mở rộng 2024, Blichfeldt từng đánh bại Thùy Linh với tỷ số cách biệt 21-11, 21-9. Khi đó, tay vợt Đan Mạch kiểm soát tốt tốc độ và liên tục gây sức ép, không cho Thùy Linh nhiều cơ hội kéo đối thủ vào những loạt cầu dài.

Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp thử thách lớn tại giải Arctic Open 2026. Ảnh: VBF

Thùy Linh vừa trải qua một trận đấu giàu tính thử thách trước Yeo Jia Min. Bị đối thủ Singapore gây sức ép, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn kiên trì thi đấu và ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Điều quan trọng hơn cả là chiến thắng này cho thấy khả năng thích ứng và bản lĩnh của Thùy Linh trong những thời điểm khó khăn.

Nếu muốn tạo bất ngờ trước Blichfeldt, Thùy Linh cần hạn chế tối đa những pha cầu ngắn tạo điều kiện cho đối thủ tấn công. Khả năng điều cầu về hai góc sân, thay đổi tốc độ và kéo Blichfeldt vào những tình huống phải di chuyển nhiều sẽ là chìa khóa để tay vợt Việt Nam giảm sức mạnh trong các pha tấn công của đối thủ.

Thể lực cũng có thể trở thành một yếu tố quan trọng. Thùy Linh phải trải qua ba ván đấu ở vòng 1, trong khi Blichfeldt chỉ thi đấu 25 phút. Sự khác biệt về mức độ tiêu hao thể lực có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì tốc độ và sự chính xác của Thùy Linh, đặc biệt nếu trận đấu kéo dài.

Ở chiều ngược lại, một trận đấu dài cũng có thể mở ra cơ hội cho tay vợt Việt Nam. Nếu Thùy Linh đủ kiên nhẫn đưa Blichfeldt vào những pha cầu liên tục phải di chuyển và không để đối thủ sớm tạo cách biệt, áp lực có thể dần chuyển sang phía tay vợt Đan Mạch.

Vì vậy, cuộc đối đầu tại vòng 2 Arctic Open 2026 được dự báo là màn so tài giữa sức tấn công trực diện của Blichfeldt và khả năng điều cầu, phòng thủ cùng sự bền bỉ của Thùy Linh. Blichfeldt có lợi thế về thứ hạng, hạt giống và thể lực sau vòng 1, trong khi Thùy Linh có điểm tựa từ chiến thắng ngược dòng trước Yeo Jia Min cùng kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn.

Cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với Nguyễn Thùy Linh, nhưng để tạo nên bất ngờ trước hạt giống số 8, tay vợt Việt Nam sẽ cần một trận đấu gần như hoàn hảo về chiến thuật, đặc biệt trong khả năng chống đỡ những đợt tăng tốc của Blichfeldt.

Giải Cầu lông Arctic Open 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 11-10 tại Vantaa (Phần Lan), thuộc hệ thống BWF World Tour Super 500 với tổng tiền thưởng 500.000 USD.