Nguyễn Thùy Linh của Đồng Nai giành huy chương vàng đơn nữ Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (thành phố Đồng Nai) giành huy chương vàng đơn nữ Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026. Ảnh chụp màn hình

Sáng 25-10, tại nhà thi đấu thể thao phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 đã khép lại sau các trận chung kết 5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và lễ trao giải.

Kết thúc giải, cầu lông thành phố Đồng Nai giành được duy nhất tấm huy chương vàng nội dung đơn nữ của tay vợt Nguyễn Thùy Linh. Ngoài ra, các tay vợt của thành phố Đồng Nai lọt vào đến vòng tứ kết ở 3 nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đơn nam.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (thành phố Đồng Nai) trong trận chung kết gặp Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) trong trận chung kết đơn nữ Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026. Ảnh chụp màn hình

Trong trận chung kết nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) tỷ số 2-0 (21-11, 21-8), qua đó giành huy chương vàng tại Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia 2026.

Trong khi, cũng ở nội dung đơn nữ, ngôi sao trẻ của thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Huyền đã dừng bước ở tứ kết khi thất bại trước Vũ Thị Trang tỷ số 0-2 (16-21,15-21). Tuy nhiên, việc lọt vào vòng đấu tứ kết giải quốc gia là một kết quả rất tích cực với tay vợt trẻ Thu Huyền. Tay vợt Trần Lê Mạnh An để thua Trần Hoàng Kha (Thành phố Hồ Chí Minh) 0-2 (15-21, 15-21) ở tứ kết đơn nam và đôi Đỗ Thị Phương Mai - Đào Khánh Linh cũng thất bại 0-2 (14-21, 19-21) trước Phạm Thị Khánh - Phạm Thị Diệu Ly (Hưng Yên) ở tứ kết đôi nữ.

Về giải toàn đoàn, đơn vị Hà Nội dẫn đầu với 2 huy chương vàng (đôi nữ: Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh và đôi nam nữ: Phạm Văn Trường - Bùi Bích Phương) và 4 huy chương đồng. Đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 1 huy chương vàng (đơn nam: Nguyễn Hải Đăng), 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Đơn vị Lâm Đồng đứng thứ ba với 1 huy chương vàng (đôi nam: Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh), 1 huy chương bạc. Các đoàn Hưng Yên, Quân đội và Bắc Ninh cũng giành được huy chương tại giải.

Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức, khai mạc vào tối 20-10, quy tụ 137 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.