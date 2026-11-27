Vận động viên Nguyễn Thùy Linh.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, khoác áo đoàn Đồng Nai, Thùy Linh tiếp tục bảo vệ thành công Huy chương vàng đơn nữ sau chiến thắng trước Vũ Thị Trang. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô đăng quang ở nội dung này, sau các năm 2018 và 2022, trở thành tay vợt nữ đầu tiên giữ vững ngôi vô địch cá nhân qua ba kỳ Đại hội liên tiếp.

Đêm 25/11, môn cầu lông đã kết thúc thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với 7 bộ huy chương. Ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, cả haiHuy chương vàng đều thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng thắng đồng đội Phan Phúc Thịnh 2-1 trong trận chung kết để giành Huy chương vàng.

Ở nội dung đôi nam, cặp Nguyễn Đình Hoàng-Trần Đình Mạnh giành Huy chương vàng cho đoàn Lâm Đồng sau chiến thắng trước Nguyễn Văn Mai-Phạm Hồng Nam (Hà Nội). Trần Đình Mạnh kết hợp cùng Lương Nguyễn Khánh Ngọc (Lâm Đồng) vô địch đôi nam nữ, vượt qua cặp Phạm Văn Hải-Thân Văn Anh (Bắc Ninh). Trong khi đó, cặp Phạm Thị Diệu Ly-Phạm Thị Khánh giành Huy chương vàng đôi nữ, mang về chức vô địch duy nhất cho đoàn Hưng Yên. Chung cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 3 Huy chương vàng, Lâm Đồng xếp thứ hai với 2 Huy chương vàng, Hưng Yên và Đồng Nai cùng có 1 Huy chương vàng.

Ngày 26/11, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh) tiếp tục khẳng định vị thế ở môn bơi khi lần thứ hai đánh bại đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội), qua đó nâng thành tích lên 8 Huy chương vàng tại Đại hội. Trong ngày, Mỹ Tiên giành cú đúp Huy chương vàng tại hai nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và 800m tự do nữ, lần lượt đạt thành tích 4 phút 58 giây 21 và 8 phút 55 giây 25. Trước đó, vận động viên 21 tuổi từng vượt qua Ánh Viên ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ.

Đội tuyển cờ tướng Thành phố Hồ Chí Minh khép lại các nội dung cờ tiêu chuẩn với thành tích ấn tượng khi giành 3 Huy chương vàng ở các nội dung cá nhân nữ, đôi nam và đôi nữ. Bộ đôi Lại Lý Huynh-Nguyễn Minh Nhật Quang đánh bại Nguyễn Thành Bảo-Hà Văn Tiến (Đồng Nai) với tỷ số 1,5-0,5 trong trận chung kết đôi nam. Ở nội dung đôi nữ, Đàm Thị Thùy Dung - Nguyễn Hoàng Yến cũng vượt qua cặp Lê Thị Kim Loan-Kiều Bích Thủy (Hà Nội) với tỷ số tương tự. Trước đó, Trần Tuệ Doanh đã giành Huy chương vàng cá nhân nữ sau khi hoàn thành phần thi đấu sớm một lượt. Ngoài thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh, Đào Duy Khánh mang về Huy chương vàng cá nhân nam cho Quảng Ninh. Địa phương này còn vô địch đồng đội nam cờ truyền thống, trong khi Bắc Ninh giành Huy chương vàng đồng đội nữ.

Chiều 26/11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, đoàn thể thao Công an nhân dân thi đấu áp đảo ở nội dung kiếm liễu cá nhân nữ môn đấu kiếm khi giành trọn bộ 3 huy chương. Trong trận chung kết, hai kiếm thủ cùng đoàn là Lưu Thị Thanh Nhàn và Đỗ Thị Anh tạo nên màn so tài nội bộ hấp dẫn. Với bản lĩnh và sự tập trung ở thời điểm quyết định, Thanh Nhàn giành chiến thắng 15-13, qua đó đoạt Huy chương vàng, còn Đỗ Thị Anh nhận Huy chương bạc. Đội tuyển đấu kiếm Thành phố Hồ Chí Minh trước đó đã giành 2 Huy chương vàng trong đó kiếm thủ Trần Thị Thùy Trinh mở hàng Huy chương vàng ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ sau khi đánh bại đồng đội Nguyễn Phương Kim 15-10 trong trận chung kết. Sau đó, Hoàng Ngọc Hiếu tiếp tục mang về Huy chương vàng ở nội dung kiếm liễu cá nhân nam.

Tay đua Nguyễn Thị Thật khẳng định đẳng cấp tại môn xe đạp bằng tấm Huy chương vàng thứ tư, ở nội dung 500m tốc độ nữ diễn ra sáng 26/11 tại xã Cần Giờ. Với màn trình diễn ấn tượng, cua-rơ của đoàn An Giang vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất. Phạm Thị My (Thanh Hóa) giành Huy chương bạc. Trước đó, Nguyễn Thị Thật đã vô địch cả ba nội dung đường trường gồm cá nhân tính điểm nữ 30km, cá nhân tính giờ nữ 30km và đồng đội tính giờ nữ. Với hai Huy chương vàng của Nguyễn Thị Thật và Lâm Thị Kim Ngân trong ngày 26/11, An Giang nâng tổng số Huy chương vàng lên 6, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương môn xe đạp.