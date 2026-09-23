Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi mở cho Cà Mau hoàn thiện phương án kiến trúc Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi (bìa trái) báo cáo với nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ hai từ phải sang) về tiến độ triển khai xây dựng Đền Tưởng niệm. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng cùng trao đổi, tiếp thu ý kiến.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi báo cáo tình hình, tiến độ triển khai dự án và trao đổi, xin ý kiến các nội dung trong phương án kiến trúc, không gian trưng bày của công trình như: không gian thờ tự; thông tin về các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương qua các thời kỳ; hệ thống phù điêu, tháp chuông; Nhà Truyền thống và cảnh quan tổng thể.

Phối cảnh biểu tượng Chuông tri ân dự kiến đặt trong khuôn viên Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh Cà Mau.

Trực tiếp xem xét phương án thiết kế, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Cà Mau trong triển khai công trình; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Đền tưởng niệm trong việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thế hệ có công với quê hương, đất nước.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khảo sát mô hình biểu tượng Chuông tri ân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi mở tỉnh nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng vừa trang nghiêm, vừa phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá. Trong đó, cần rà soát, hệ thống hoá và số hoá thông tin về các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng để phục vụ tưởng niệm, tra cứu; bố trí không gian thờ tự phù hợp; đồng thời giới thiệu hình ảnh các thế hệ lãnh đạo Trung ương và địa phương có nhiều đóng góp cho Cà Mau.

Đối với Nhà Truyền thống, cần tái hiện quá trình khai mở, giữ đất và phát triển quê hương thông qua hình ảnh, tư liệu lịch sử; quy hoạch cảnh quan hài hòa, gắn với những nét đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Về nguồn lực thực hiện, nguyên Thủ tướng đề nghị, bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng chung, tỉnh cần huy động các nguồn lực xã hội hoá phù hợp để triển khai công trình.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đóng góp nhiều ý kiến cho tỉnh Cà Mau hoàn thiện phương án kiến trúc và không gian trưng bày của công trình Đền Tưởng niệm.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của đồng chí nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện phương án kiến trúc, tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế, bảo đảm hài hoà về kiến trúc, mỹ thuật, đồng thời thể hiện chiều sâu lịch sử, văn hoá và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Cà Mau định hướng xây dựng công trình Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cà Mau đối với các Anh hùng liệt sĩ, người có công và các thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước./.