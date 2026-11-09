Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ ký kết hợp tác tại Trường Đại học An Giang

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng 9/11, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp và khánh thành 2 tủ sách. Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Vũ Trọng Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành 2 tủ sách.

Theo quy chế, hai đơn vị phối hợp trên 4 lĩnh vực: xuất bản công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu tham khảo và kỷ yếu khoa học; phát hành, phát triển học liệu số; nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, diễn đàn; giao lưu và phục vụ cộng đồng.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường Đại học An Giang 2 tủ sách chuyên đề gồm “Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hai tủ sách được đưa vào phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Đại diện Trường Đại học An Giang tiếp nhận bảng tượng trưng trao tặng 10 suất học bổng đào tạo tiến sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trao tặng 10 suất học bổng đào tạo tiến sĩ cho giảng viên Trường Đại học An Giang, góp phần hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn.