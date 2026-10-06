Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Các đoàn đến viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Chiều 6-10, đoàn đại biểu dân, quân, chính, đảng tỉnh An Giang cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố bạn đến viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá.

Lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các dân tộc và thân nhân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các đại biểu viếng, dâng hương tại Đình thần Nguyễn Trung Trực.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các đồng chí lãnh đạo thắp hương mộ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.