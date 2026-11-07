Chung kết The Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2026 diễn ra tại Thái Lan 6/11 với sự tranh tài của 49 thí sinh đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ đã khép lại với chiến thắng của Nguyễn Thu Thảo, người đẹp Tuyên Quang sinh năm 2005, đương kim Hoa hậu tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu - The Miss Globe 2026.

Với sắc vóc nổi bật và kỹ năng trình diễn, Nguyễn Thu Thảo đã lần lượt lọt vào Top 21, Top 11 rồi Top 5 trong đêm chung kết. Sau phần ứng xử bằng tiếng Anh, Nguyễn Thu Thảo đã được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu, Á hậu 1 thuộc về người đẹp chủ nhà Thái Lan. Mỹ nhân Ukraine được gọi tên cho danh hiệu á hậu 2. Thành tích á hậu 3 và á hậu 4 lần lượt thuộc về người đẹp đến từ Hà Lan và Argentina.

Trước đó, tối 23/5 vừa qua, Nguyễn Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 và giành quyền đại diện Việt Nam dự thi The Miss Globe 2026. Cô sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, cao 1,8m, số đo 89-65-92 (cm), hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Đây là lần thứ 2 đại diện Việt Nam đoạt vương miện The Miss Globe. Năm 2017, Đỗ Trần Khánh Ngân từng đăng quang danh hiệu này tại Albania.

Việt Nam từng nhiều lần cử đại diện tham dự The Miss Globe và đạt những kết quả đáng chú ý. Ngoài 2 danh hiệu Hoa hậu của Đỗ Trần Khánh Ngân (2017) và Nguyễn Thu Thả0 (2026), Lâm Thu Hồng đạt Á hậu 4 năm 2022 và Đỗ Hà Trang đạt Á hậu 4 vào năm 2024.

Hoa hậu Hoàn cầu - The Miss Globe là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời có trụ sở chính thức tại Albania. Năm nay cũng đánh dấu lần đầu cuộc thi tổ chức tại Thái Lan, đồng thời mở ra cơ hội để các người đẹp giới thiệu văn hóa, hình ảnh đất nước mình đến khán giả quốc tế.