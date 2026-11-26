Trên đường đua, tay đua sinh năm 1993 thể hiện phong độ ổn định, vượt qua các đối thủ để giành vị trí cao nhất. Phạm Thị My (Thanh Hóa) giành huy chương bạc, trong khi Hồ Thị Yến Linh (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp) cùng nhận huy chương đồng.

Đây là huy chương vàng thứ tư của Nguyễn Thị Thật tại kỳ Đại hội năm nay. Trước đó, nữ cua-rơ đã giành 3 huy chương vàng ở các nội dung xe đạp đường trường.

Tay đua Nguyễn Thị Thật hoàn tất cú poker huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam

Cụ thể, ngày 23/11, Nguyễn Thị Thật đăng quang nội dung cá nhân tính điểm nữ cự ly 27,58km với 36 điểm. Một ngày sau, cô tiếp tục giành huy chương vàng cá nhân tính giờ nữ cự ly 30km với thành tích 42 phút 44 giây 272, đạt tốc độ trung bình 42,121km/h.

Ở nội dung đồng đội tính giờ nữ, Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội An Giang tiếp tục thi đấu thành công, mang về thêm một huy chương vàng cho đơn vị.

Đáng chú ý, sau khi giành huy chương vàng thứ ba tại Đại hội, Nguyễn Thị Thật được lấy mẫu kiểm tra doping đột xuất. Đây là hoạt động nằm trong quy trình kiểm soát doping đối với các vận động viên tham dự Đại hội.

Với 4 huy chương vàng ở cả nội dung cá nhân và đồng đội, Nguyễn Thị Thật trở thành một trong những vận động viên nổi bật nhất của môn xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Thành tích này tiếp tục cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh của tay đua hàng đầu Việt Nam trên nhiều nội dung thi đấu, từ đường trường đến các nội dung tốc độ.