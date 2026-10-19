Nguyễn Thị Thanh Tuyền - làn gió mới cho điền kinh Lâm Đồng

Thanh Tuyền giành giải nhất với HCV nhóm nữ trẻ tại giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại Đồng Nai lần thứ 31 trong đầu năm 2026.

Đó là VĐV Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2007, trong gia đình có 5 anh chị em, cha mẹ làm nghề biển tại xã Phan Rí Cửa.

Những năm gần đây, Phan Rí Cửa là một trong những địa phương có phong trào chạy việt dã phát triển mạnh của tỉnh Lâm Đồng, góp nhiều VĐV cho đội tuyển điền kinh tỉnh. Trong số đó, Thanh Tuyền là gương mặt trẻ nổi bật với nhiều thành tích đáng chú ý.

Thanh Tuyền cho biết, em bắt đầu tập chạy cùng các bạn trong lớp từ năm học lớp 7. Cuối năm học đó, Tuyền tham gia môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng các cấp và giành huy chương. Thành tích này giúp cô được tuyển chọn vào đội điền kinh trẻ của tỉnh, chuyển vào ăn học và tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, nay thuộc phường Phan Thiết.

Năm lớp 9, khi tham dự giải Vô địch các nhóm tuổi quốc gia tại Quy Nhơn, Thanh Tuyền giành huy chương Bạc (HCB) cự ly 5.000 m. Đây là tấm huy chương quốc gia đầu tiên của em. Từ đó, VĐV trẻ tiếp tục giành thêm nhiều huy chương, trong đó có HCV tại các giải đấu trong nước ở nhóm tuổi của mình.

Thanh Tuyền tại một giải thể thao nhiều môn phối hợp đầy thử thách tại TP Hồ Chí Minh

Năm 2024, Thanh Tuyền ghi dấu ấn tại giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 29, tổ chức tại Bình Phước (nay là phường Phước Long, TP Đồng Nai). Em dẫn đầu nội dung nữ trẻ, giành huy chương Vàng (HCV) quốc gia đầu tiên ở môn leo núi. “Lần đầu tham dự giải Leo núi toàn quốc, em cũng hồi hộp vì thấy rất đông VĐV cùng lứa tuổi. Nhưng chạy được một lúc, em nhận ra các bạn cũng không hơn mình nên dần tự tin và cuối cùng về nhất”, Thanh Tuyền vui vẻ kể.

Sự tự tin ấy tiếp tục được em thể hiện tại giải đấu năm 2025. Thanh Tuyền một lần nữa về nhất nội dung nữ trẻ, giành HCV và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Đầu năm 2026, Tuyền tiếp tục dẫn đầu nhóm nữ trẻ tại giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”, qua đó có 3 năm liên tiếp giành giải Nhất cá nhân ở nội dung này.

Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026, Thanh Tuyền thi đấu cho Cụm 11, gồm các xã Phan Rí Cửa, Vĩnh Hảo, Liên Hương và Tuy Phong. Em giành 4 HCV ở 2 môn việt dã - leo núi và điền kinh, trở thành VĐV nữ giành nhiều HCV nhất đại hội.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thứ hai từ phải sang) cùng các VĐV trong đội tuyển điền kinh Lâm Đồng.

“Vùng đất Tuy Phong, trong đó có Phan Rí Cửa và các xã lân cận, có nhiều VĐV chạy tốt, nổi bật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Đam mê thể thao, chịu khó tập luyện, không ngừng nỗ lực trên đường chạy và trong học tập, Tuyền là tấm gương, tạo động lực để các bạn trẻ ở vùng biển còn nhiều khó khăn học hỏi, vươn lên trong cuộc sống”, ông Mai Đàng Quốc Khả, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Phan Rí Cửa - đại diện Cụm 11 cho biết.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phong, huấn luyện viên môn điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Lâm Đồng, người phát hiện và đưa Thanh Tuyền vào đội tuyển điền kinh tỉnh từ năm học lớp 8, Tuyền là VĐV siêng năng, có tinh thần cầu tiến và luôn nỗ lực trong tập luyện.

Năm 2025, Thanh Tuyền được tuyển chọn vào đội hình điền kinh trẻ quốc gia và hiện tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia ở Đà Nẵng. Tháng 11 tới, em dự kiến trở về, tham gia đội tuyển điền kinh Lâm Đồng thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm. Năm tới, Thanh Tuyền cũng dự định theo học đại học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng để tiếp tục theo đuổi con đường thể thao và hướng đến mục tiêu trở thành huấn luyện viên trong tương lai.

Thành tích của Thanh Tuyền tại các giải trẻ quốc gia những năm qua rất tốt. Hiện nay, Tuyền là một trong những VĐV nhiều triển vọng của điền kinh Lâm Đồng. HLV điền kinh Nguyễn Hoàng Phong, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Lâm Đồng