Nguyễn Thị Tâm nhận thưởng lớn sau tấm HCB lịch sử

Phóng viên Báo Văn Hoá (trái) cùng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (phải) - người làm nên chiếc HCB lịch sử, tại Nagoya, Nhật Bản

Trưa 2.10, Nguyễn Thị Tâm đã khép lại hành trình đầy ấn tượng tại ASIAD 20 bằng tấm HCB hạng 51kg nữ môn boxing. Dù không thể vượt qua nhà vô địch Olympic Wu Yu (Trung Quốc) trong trận chung kết, thành tích của Tâm vẫn đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi cô trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành HCB boxing tại ASIAD.

Ngay sau trận chung kết, Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam, Chủ tịch Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS Phạm Quang Long quyết định thưởng nóng Nguyễn Thị Tâm 50 triệu đồng.

Trước đó, sau chiến thắng ấn tượng 5-0 trước nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) ở bán kết để giành quyền vào trận tranh HCV, Tâm cũng đã được thưởng nóng 50 triệu đồng. Khoản thưởng này đã được công bố ngay sau trận bán kết nhằm động viên thành tích đặc biệt của nữ võ sĩ Việt Nam.

Sau khi trận chung kết kết thúc, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cũng thưởng nóng Nguyễn Thị Tâm 100 triệu đồng, ghi nhận hành trình thi đấu xuất sắc của cô tại Đại hội.

Bên cạnh các khoản thưởng nóng, theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCB ASIAD được nhận 170 triệu đồng tiền thưởng thành tích. Theo quy định mới, mức thưởng tương ứng với HCV, HCB và HCĐ ASIAD lần lượt là 280 triệu đồng, 170 triệu đồng và 110 triệu đồng.

Do Nguyễn Thị Tâm là VĐV của Hà Nội, cô còn được hưởng các chế độ của thành phố. Theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, VĐV Hà Nội giành HCB ASIAD được thưởng 85 triệu đồng/huy chương.

Ngoài tiền thưởng một lần, Nguyễn Thị Tâm còn được hưởng chế độ trợ cấp, đãi ngộ đặc thù của Hà Nội dành cho VĐV đạt thành tích cao. Với HCB ASIAD, mức hưởng là 18,5 triệu đồng/người/tháng, được thực hiện theo chu kỳ Đại hội, tương ứng từ kỳ ASIAD này đến kỳ ASIAD tiếp theo. Nếu tính đủ 48 tháng, khoản đãi ngộ này tương đương 888 triệu đồng.

Theo chính sách của Hà Nội, HLV của VĐV đạt thành tích cũng được hưởng chế độ tương ứng theo quy định.

Như vậy, chỉ tính các khoản thưởng một lần nêu trên gồm 50 triệu đồng sau bán kết, 50 triệu đồng sau chung kết, 100 triệu đồng từ Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam, 170 triệu đồng theo quy định của Nhà nước và 85 triệu đồng của Hà Nội, Nguyễn Thị Tâm nhận ít nhất 455 triệu đồng. Nếu tính thêm chế độ đãi ngộ đặc thù 18,5 triệu đồng/tháng của Hà Nội trong một chu kỳ ASIAD đủ 48 tháng, tổng giá trị các khoản thưởng và chế độ này có thể lên tới khoảng 1,343 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Tâm hiện là VĐV của thể thao Hà Nội. Tấm HCB của cô tiếp tục ghi dấu đóng góp của thể thao Thủ đô vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Theo thống kê hiện tại, các VĐV Hà Nội đã góp công vào thành tích 2 HCV, 1 HCB và 11 HCĐ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.