Nguyễn Thị Tâm giành HCB lịch sử sau 3 năm điều trị chấn thương

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm

Trưa 2.10, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng 51kg nữ môn boxing tại ASIAD 20, đối đầu Wu Yu của Trung Quốc. Đây là thử thách lớn nhất của nữ võ sĩ Việt Nam tại Đại hội khi Wu Yu là đương kim vô địch Olympic Paris 2024 hạng 50kg và đang là một trong những tay đấm nữ hàng đầu thế giới.

Trước đối thủ có đẳng cấp rất cao, Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay từ hiệp đầu tiên, võ sĩ Trung Quốc liên tục gây sức ép bằng tốc độ ra đòn nhanh và những pha tấn công dồn dập. Tâm chủ động di chuyển, cố gắng giữ cự ly, tìm thời điểm phản công.

Có lúc, trước những pha áp sát của Wu Yu, tiếng nhắc nhở của Ban huấn luyện liên tục vang lên bên ngoài võ đài, yêu cầu Tâm tránh những tình huống đối phương áp sát, quật ngã.

Sang hiệp 2, Tâm thi đấu tốt hơn. Những tiếng hô “Việt Nam”, “cố lên chị ơi” của đồng đội và người hâm mộ trên khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho nữ võ sĩ Việt Nam. Trong phút nghỉ giữa các hiệp, Ban huấn luyện cũng liên tục trao đổi, điều chỉnh chiến thuật để Tâm tìm kiếm cơ hội trước đối thủ.

Dù nỗ lực đến những giây cuối cùng, Tâm vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước nhà vô địch Olympic. Sau ba hiệp, Wu Yu giành chiến thắng 5-0. Bốn giám định chấm võ sĩ Trung Quốc thắng 30-27, người còn lại chấm 29-28. Nguyễn Thị Tâm khép lại ASIAD 20 với tấm HCB hạng 51kg nữ.

Đây là lần đầu tiên boxing Việt Nam giành HCB tại đấu trường ASIAD. Thành tích càng đáng trân trọng khi Nguyễn Thị Tâm vừa trở lại thi đấu quốc tế sau quãng thời gian dài chữa trị chấn thương. Từ chấn thương đứt dây chằng tại SEA Games 32 ở Campuchia, nữ võ sĩ đã trải qua 3 năm kiên trì điều trị, hồi phục và tập luyện để có thể một lần nữa bước lên võ đài.

“Tôi rất vui vì quay trở lại sau 3 năm điều trị chấn thương nhưng đã may mắn lấy lại được phong độ và có được thành tích như ngày hôm nay. Trong 3 năm qua tôi không tham gia bất kỳ giải đấu quốc tế nào và đây là giải đấu đầu tiên. Tôi cũng không nghĩ mình đạt được thành tích như vậy.

Có được thành tích này cũng là do tôi đã được các cấp lãnh đạo quan tâm, các thầy hướng dẫn và các y, bác sĩ chăm sóc và nhất là việc được đi tập huấn hơn 1 tháng trước Đại hội đã làm tôi rất tiến bộ”, nhà á quân ASIAD 20 chia sẻ.

Ba năm điều trị chấn thương là khoảng thời gian không hề dễ dàng với Nguyễn Thị Tâm. Đã có nhiều lần ý định bỏ cuộc xuất hiện trong đầu cô, bởi mỗi lần trở lại tập luyện sau chấn thương lại khó khăn như bắt đầu từ đầu. Nhưng sự động viên của các thầy, gia đình cùng việc được tập hồi phục và trị liệu đã giúp Tâm tiếp tục kiên trì. “Điều đó là động lực cho tôi quay trở lại thuyết phục hơn”, Tâm chia sẻ.

Trong trận đấu đặc biệt này, dù người cha của Tâm đã không còn, em trai cô đã đến tận nhà thi đấu cổ vũ và tặng hoa cho chị sau khi trận chung kết kết thúc. Cùng với các thầy, đồng đội, gia đình chính là điểm tựa để nữ võ sĩ Việt Nam vững vàng vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Sự động viên của gia đình và sự tận tâm của các HLV đã giúp Tâm trở lại đầy thuyết phục

Tấm HCB càng có ý nghĩa khi hành trình của Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20 là chuỗi trận đấu với những đối thủ rất mạnh. Đặc biệt ở bán kết, Tâm đã đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỉ số tuyệt đối 5-0. Balkibekova là võ sĩ từng hai lần vô địch thế giới.

Chiến thắng ấy đưa Tâm lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết ASIAD, nơi cô tiếp tục có cơ hội so tài với nhà vô địch Olympic Wu Yu.

Việc liên tiếp đối đầu những võ sĩ hàng đầu thế giới cũng mang lại cho Tâm những trải nghiệm quý giá sau ba năm vắng bóng trên đấu trường quốc tế.

“Trong 3 năm điều trị chấn thương, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu boxing quốc tế, đặc biệt là theo dõi đối thủ của tôi ngày hôm nay. Tôi cũng rất hâm mộ bạn ấy vì lối chơi thông minh và đánh rất nhanh. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ bạn ấy. Đây là nữ VĐV được tập huấn dài hạn với chuyên gia giỏi và được đầu tư tốt nên phong độ, thành tích rất tốt”, Tâm chia sẻ.

Với Nguyễn Thị Tâm, tấm HCB tại ASIAD 20 còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Cô muốn dành tặng tấm huy chương cho người cha đã mất, đồng thời thực hiện lời hứa với cha rằng mình sẽ trở lại mạnh mẽ và tiếp tục sự nghiệp thi đấu.

Sau ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm cho biết chấn thương của cô đã hồi phục hoàn toàn. Nữ võ sĩ sẽ tiếp tục tập luyện, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Olympic một lần nữa.

“Mục tiêu của tôi là giành vé dự Olympic như kỳ Olympic Tokyo 2020 tôi đã thực hiện được”, Tâm khẳng định.

Từ một võ sĩ từng nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng lại trong ba năm chữa trị chấn thương, Nguyễn Thị Tâm đã trở lại để bước vào trận đấu cuối cùng của ASIAD 20 và mang về tấm HCB lịch sử cho boxing Việt Nam.

Thành tích ấy không chỉ ghi dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Tâm mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho nữ võ sĩ trên hành trình hướng tới Olympic.