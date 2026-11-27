Bước vào chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HCV. Sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại các kỳ SEA Games, ASIAD và nhiều giải đấu quốc gia, chân chạy thuộc biên chế của đoàn Bắc Ninh vẫn duy trì được phong độ và bản lĩnh thi đấu của một vận động viên hàng đầu.

Nguyễn Thị Oanh vượt trội ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Với những bước chạy đều đặn, Nguyễn Thị Oanh vẫn thể hiện sự vượt trội để cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34,98 giây. Thành tích của chân chạy Bắc Ninh nhanh hơn người về nhì Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng) tới gần 7 giây. Về thứ 3 và giành huy chương bạc là vận động viên Đinh Thị Thu Hương (Hải Phòng) với thành tích 10 phút 53,05 giây.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, thành tích trên của Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa vượt qua kỷ lục Đại hội 9 phút 58,80 giây do chính cô thiết lập năm 2018 tại Hà Nội. Oanh cũng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia ở cự ly này với thời gian 9 phút 43,83 giây, được xác lập tại ASIAD 18 năm 2018 ở Indonesia. Tại đấu trường châu lục năm ấy, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, ghi dấu mốc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam.

Ban tổ chức trao thưởng tốp 3 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, môn điền kinh diễn ra tranh tài từ ngày 27-11 đến 1-12. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là một trong những gương mặt được chờ đợi ở các nội dung chạy trung bình và dài.