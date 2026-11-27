Trên đường chạy tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), Nguyễn Thị Oanh phát huy lợi thế về kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tốc độ trước bốn đối thủ trẻ. Vận động viên sinh năm 1995 hoàn thành phần thi sau 10 phút 34 giây 98, qua đó mang về tấm huy chương vàng (HCV) cho đoàn Bắc Ninh.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đoàn Bắc Ninh xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Hai đại diện của Hải Phòng là Hoàng Thị Ngọc Anh và Đinh Thị Thu Hương lần lượt giành huy chương bạc và huy chương đồng với thành tích 10 phút 41 giây 53 và 10 phút 53 giây 05.

Dù chưa vượt qua kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia do chính mình thiết lập năm 2018, chiến thắng này cho thấy Nguyễn Thị Oanh vẫn duy trì vị thế tại đấu trường trong nước sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Lịch thi đấu môn Điền kinh chiều ngày 27/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X.

Tiếp nối các cuộc tranh tài buổi sáng, chiều 27/11, môn điền kinh sẽ diễn ra hàng loạt nội dung chung kết, bắt đầu từ 16h00 với 100 m rào nữ và 110 m rào nam. Tâm điểm là các cuộc đua tốc độ 100 m nữ, 100 m nam. Ngoài ra, các vận động viên ở nội dung 7 môn phối hợp nữ sẽ tiếp tục tranh tài ở phần thi đẩy tạ và chạy 200 m.

Bên cạnh đó, chung kết tiếp sức 4x400 m nam và nữ cũng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Đây là hai nội dung từng giúp điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương trên đấu trường quốc tế.