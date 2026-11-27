Nguyễn Thị Oanh là một trong những gương mặt đáng chú ý của môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Bùi Lượng.

Trên đường chạy sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 10 phút 34 giây 98, qua đó giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội năm nay.

Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng) về thứ hai với thành tích 10 phút 41 giây 53, kém Nguyễn Thị Oanh 6 giây 55. Huy chương đồng thuộc về Đinh Thị Thu Hương, cũng của đoàn Hải Phòng, với thời gian 10 phút 53 giây 05.

Dù giành chiến thắng, thành tích 10 phút 34 giây 98 của Nguyễn Thị Oanh vẫn còn cách khá xa kỷ lục đại hội 9 phút 58 giây 80 do chính cô thiết lập năm 2018 tại Hà Nội. Chân chạy Bắc Ninh hiện cũng nắm giữ kỷ lục quốc gia nội dung này với thời gian 9 phút 43 giây 83, được xác lập tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Tại kỳ Đại hội châu Á năm đó, Nguyễn Thị Oanh giành huy chương đồng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ của điền kinh Việt Nam.

Tên tuổi của Nguyễn Thị Oanh còn gắn liền với kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia. Cô tạo dấu ấn khi giành 4 huy chương vàng cá nhân ở các nội dung 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật, 5.000 m và 10.000 m. Đến SEA Games 33 năm 2025, vận động viên này tiếp tục giành thêm 3 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên 15.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, môn điền kinh diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12. Với chiến thắng ở nội dung sở trường, Nguyễn Thị Oanh có khởi đầu thuận lợi trong hành trình tranh tài tại Đại hội, đồng thời tiếp tục là một trong những gương mặt đáng chú ý của đoàn Bắc Ninh.