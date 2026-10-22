Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng thứ hai tại Asian Para Games 5

Đại diện Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trao thưởng cho vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy sau khi giành Huy chương Đồng nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54 tại Asian Para Games 5 ở Nagoya, Nhật Bản. (Ảnh: THU HOÀI)

Trong buổi sáng 22/10 tại sân vận động điền kinh Nagoya City Mizuho Park, Ngọc Thúy đạt thành tích tốt nhất 14,65m sau sáu lần thực hiện bài thi, xếp thứ ba chung cuộc. Huy chương Vàng thuộc về Raj Suvarna của Ấn Độ với thành tích 15,66m, còn Hadidi Shahla của Iran giành Huy chương Bạc với 15,45m.

Đây là tấm Huy chương Đồng thứ hai của Ngọc Thúy tại Đại hội lần này. Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, cô đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với thành tích 12,16m ở nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/F53/F54.

Do là hạng thương tật nặng nên vận động viên buộc phải có sự hỗ trợ của huấn luyện viên Đặng Văn Phúc. (Ảnh: THU HOÀI)

Những kết quả liên tiếp cho thấy sự ổn định và nỗ lực đáng ghi nhận của nữ vận động viên trên đấu trường châu lục. Tại ASEAN Para Games 13 đầu năm nay, Ngọc Thúy từng giành Huy chương Vàng ném đĩa nữ với thành tích 15,3m, đồng thời giành Huy chương Bạc đẩy tạ nữ.

Ngọc Thúy thực hiện bài thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Cũng trong buổi sáng, vận động viên Nguyễn Thị Hải thi đấu chung kết đẩy tạ nữ nhóm hạng thương tật F55/F56/F57 (ghép 3 hạng thương tật). Với thành tích 8,59m, tương ứng 708 điểm Raza, Nguyễn Thị Hải xếp thứ bảy chung cuộc. Huy chương Vàng thuộc về Xu Mian của Trung Quốc với 1.016 điểm; Huy chương Bạc thuộc về Sharobidinova Mohigul của Uzbekistan với 998 điểm; còn Alomari Rooba của Bahrain giành Huy chương Đồng với 918 điểm.

Ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F33/F34, Nguyễn Viết Đại đạt thành tích 21,26m, xếp thứ năm. Trong khi đó, trên đường chạy 400m nam hạng thương tật T11 dành cho vận động viên khiếm thị, Nguyễn Ngọc Hiệp về đích với thời gian 54 giây 52 ở lượt chạy vòng loại, qua đó giành quyền vào chung kết.

Trương Bích Vân thi đấu chung kết đẩy tạ nữ nhóm hạng thương tật F56, xếp hạng 8 với 569 điểm. (Ảnh: THU HOÀI)

Trên đường đua xanh, kình ngư Đỗ Thanh Hải tiếp tục tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB6. Anh đạt thành tích 1 phút 33 giây 28, xếp cuối lượt bơi của mình nhưng vẫn giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, vận động viên Hồ Văn Đao giành quyền vào thẳng chung kết tranh tài ở các nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB7 và 100m ếch nam hạng thương tật S8. Các nội dung chung kết bơi sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay (giờ địa phương).

Vận động viên Nguyễn Thị Hải thi đấu chung kết đẩy tạ nữ nhóm hạng thương tật F57. (Ảnh: THU HOÀI)

Như vậy, ngày thi đấu thứ tư tiếp tục ghi nhận nỗ lực của các vận động viên Việt Nam trên nhiều nội dung. Những tấm huy chương và suất vào chung kết là động lực để Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao trong những ngày còn lại của Asian Para Games 5.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải tiếp tục tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB6. (Ảnh: THU HOÀI)

Ngay sau khi giành Huy chương Đồng, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã được đại diện Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trao thưởng nóng của đơn vị Natuh, nhằm ghi nhận thành tích và kịp thời động viên tinh thần thi đấu của vận động viên.