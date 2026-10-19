Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng ném lao nữ tại Asian Para Games 5

Nguyễn Thị Ngọc Thúy cùng với Huấn luyện viên và đại diện lãnh đạo Đoàn. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam Việt Nam)

Ở nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/F53/F54, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 12,16m, xếp thứ ba chung cuộc và giành Huy chương Đồng. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về các vận động viên Iran: Elham Salehi giành Huy chương Vàng với thành tích 16,44m, còn Masoumeh Tourani giành Huy chương Bạc với 14,99m.

Tấm huy chương của Ngọc Thúy là kết quả đáng khích lệ trong ngày ra quân của điền kinh người khuyết tật Việt Nam, tiếp thêm động lực cho các thành viên đội tuyển trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy thực hiện bài thi đấu. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy thực hiện bài thi đấu. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng nội dung ném lao nữ. (Ảnh: Ủy ban Paralympic Việt Nam)

Trong khi đó, 6 vận động viên bơi người khuyết tật Việt Nam gồm Trịnh Thị Bích Như, Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng, Hà Văn Hiệp, Vi Thị Hằng và Hồ Văn Đao đã giành quyền vào chung kết.

Tuy nhiên, tại các cuộc đua chung kết, trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, các vận động viên Việt Nam không giành được huy chương nào. Việc giành quyền góp mặt ở vòng đấu cuối cùng và nỗ lực hoàn thành phần thi là điều đáng ghi nhận. Mỗi lượt bơi đều là dịp để các vận động viên phát huy khả năng, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng quá trình chuẩn bị trước Đại hội.

Trịnh Thị Bích Như chuẩn bị thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Trịnh Thị Bích Như về thứ năm chung cuộc. (Ảnh: HOÀI THU)

Với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như cùng các đồng đội, hành trình tại Asian Para Games 5 vẫn còn những nội dung thi đấu phía trước. Tinh thần quyết tâm, sự bền bỉ và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân sẽ tiếp tục là điểm tựa để các kình ngư Việt Nam hướng tới những kết quả tốt hơn trong các ngày tranh tài tiếp theo.

Trong đó, niềm hy vọng lớn nhất là Lê Tiến Đạt, vận động viên đã giành Huy chương Vàng tại Asian Para Games 4 (diễn ra năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc) ở nội dung 100m bơi ếch nam, hạng thương tật SB5.

Vận động viên Võ Thanh Tùng ở làn bơi số 1. (Ảnh: HOÀI THU)