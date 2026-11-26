Nguyễn Thị Minh Tâm mang về tấm huy chương vàng thứ 11 cho Đồng Nai tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
(ĐN) - Chiều 26-11, nữ vận động viên thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) bài Thái Cực Quạt nữ ở nội dung taolu môn wushu, qua đó hoàn tất cú đúp vàng cá nhân và nâng thành tích của đoàn Đồng Nai lên 11 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Trong phần thi chung kết nội dung taolu, Nguyễn Thị Minh Tâm đã có màn biểu diễn xuất sắc, vượt qua các đối thủ đạt số điểm cao nhất và giành HCV bài Thái Cực Quạt nữ. Trong khi Nguyễn Quỳnh Phương (Phú Thọ) đạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về Vũ Thị Minh Anh (Hưng Yên).
Với tấm HCV nội dung Thái Cực Quạt nữ, Minh Tâm đã hoàn tất cú đúp vàng cá nhân tại kỳ Đại hội năm nay. Trước đó, nữ vận động viên sinh năm 2003 đã mở hàng thành công với tấm HCV nội dung Thái Cực Quyền nữ trong ngày thi đấu đầu tiên. Thành tích này giúp wushu Đồng Nai đến nay đã đoạt được 2 HCV, 1 huy chương bạc. Đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 6 HCV và các đoàn: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng cùng đạt 1 HCV.
Chiến thắng của Nguyễn Thị Minh Tâm đã góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao thành phố Đồng Nai cán mốc 11 HCV, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các vận động viên ở những môn thi đấu tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nguyen-thi-minh-tam-mang-ve-tam-huy-chuong-vang-thu-11-cho-dong-nai-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-182269.html