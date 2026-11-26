Nữ vận động viên thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm trên bục nhận huy chương vàng nội dung Thái Cực Quạt nữ. Ảnh: Huy Anh

Trong phần thi chung kết nội dung taolu, Nguyễn Thị Minh Tâm đã có màn biểu diễn xuất sắc, vượt qua các đối thủ đạt số điểm cao nhất và giành HCV bài Thái Cực Quạt nữ. Trong khi Nguyễn Quỳnh Phương (Phú Thọ) đạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về Vũ Thị Minh Anh (Hưng Yên).

Nữ vận động viên thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Minh Tâm thực hiện phần thi trong chiều 26-11. Ảnh: Trịnh Hoài

Với tấm HCV nội dung Thái Cực Quạt nữ, Minh Tâm đã hoàn tất cú đúp vàng cá nhân tại kỳ Đại hội năm nay. Trước đó, nữ vận động viên sinh năm 2003 đã mở hàng thành công với tấm HCV nội dung Thái Cực Quyền nữ trong ngày thi đấu đầu tiên. Thành tích này giúp wushu Đồng Nai đến nay đã đoạt được 2 HCV, 1 huy chương bạc. Đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 6 HCV và các đoàn: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng cùng đạt 1 HCV.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nội dung Thái Cực Quạt nữ. Ảnh: Huy Anh

Ông Vũ Văn Trung, Phụ trách bộ môn wushu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) cùng lãnh đội, ban huấn luyện chúc mừng thành tích của vận động viên Nguyễn Thị Minh Tâm. Ảnh: Huy Anh

Chiến thắng của Nguyễn Thị Minh Tâm đã góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao thành phố Đồng Nai cán mốc 11 HCV, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các vận động viên ở những môn thi đấu tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.