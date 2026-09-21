Nguyễn Thị Diệu Ly đánh bại võ sĩ Nhật Bản, Việt Nam có huy chương thứ 3 ở ASIAD

Chiều 21/9, Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng nội dung kumite (đối kháng) cá nhân nữ hạng 68kg môn karate tại ASIAD 2026. Đối thủ của võ sĩ Việt Nam là Kama Tsubasa của chủ nhà Nhật Bản. Đây là tấm huy chương thứ ba của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng, chủ yếu thăm dò và tìm kiếm sơ hở của đối phương trong những phút đầu. Diệu Ly duy trì khả năng di chuyển linh hoạt, chủ động lựa chọn thời điểm phản công để giữ thế cân bằng. Trong khi đó, Tsubasa Kama phát huy ưu thế về kỹ thuật, ghi điểm từ những tình huống tiếp cận ở cự ly gần.

Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương đồng nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg môn karate tại ASIAD 2026.

Hai võ sĩ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 4-4. Diệu Ly được xác định là người chiến thắng theo luật SENSHU (võ sĩ có ưu thế về điểm số ghi trước), qua đó giành huy chương đồng ngay trong lần đầu tham dự ASIAD.

Diệu Ly là một trong những gương mặt đáng chú ý của karate Việt Nam những năm gần đây. Võ sĩ này từng giành huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới năm 2022. Đây là một trong những kết quả giá trị nhất mà nhiều thế hệ võ sĩ karate trẻ Việt Nam mới đạt được.

Năm 2025, cô tiếp tục giành HCV cá nhân hạng 55kg nữ lứa tuổi U21 tại Giải vô địch trẻ châu Á, sau đó cùng đồng đội đăng quang nội dung kumite đồng đội nữ tại giải.

Cũng trong năm 2025, Diệu Ly lần đầu dự SEA Games và giành HCB hạng 55kg nữ cùng HCV kumite đồng đội nữ. Sang năm 2026, cô tiếp tục duy trì phong độ khi giành HCV cá nhân hạng 68kg nữ tại Giải vô địch châu Á.

Nguyễn Thị Diệu Ly là em gái của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ngoan. Tại ASIAD 19, Nguyễn Thị Ngoan từng giành HCB kumite nữ hạng 61kg.

Kumite có thể được hiểu là “đối kháng”. Trong karate, Kumite là nội dung thi đấu trong đó hai võ sĩ đối đầu trực tiếp, sử dụng các kỹ thuật tấn công và phòng thủ ở tư thế đứng. Võ sĩ có thể sử dụng các đòn đấm, đá hoặc quật ngã đối phương.