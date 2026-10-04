Nguyễn Thị Ánh Viên: 'Tôi còn rất yêu bơi lội'

“Bốn năm tôi mới quay lại đường. Tôi trở lại không vì huy chương hay chứng minh thắng thua mà vì nhận ra bản thân còn rất yêu bơi. Tôi muốn được bơi, tập luyện và sống lại với đam mê, qua đó lan tỏa tình yêu đường đua xanh với nhiều người, nhất là các bạn nhỏ. Mong lần trở lại này tôi vẫn nhận được sự yêu thương và đồng hành của mọi người”, Nguyễn Thị Ánh Viên chia sẻ.

Tháng 10/2026 chứng kiến cột mốc đặc biệt khi Nguyễn Thị Ánh Viên quyết định trở lại thi đấu ở Giải Bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại TP.HCM. Ánh Viên lập tức giành 4 huy chương vàng ở các nội dung 200m tự do, 200m hỗn hợp cá nhân, 100m và 200m bơi ngửa.

Ánh Viên tuyên bố tái xuất thể thao đỉnh cao.

Nguyễn Thị Ánh Viên tuyên bố dừng thi đấu đỉnh cao sau Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Cô chuyển sang công tác đào tạo và phát triển bơi lội cộng đồng thông qua câu lạc bộ bơi của cá nhân mình. Ánh Viên khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo xinh đẹp sau khi tạm thời giải nghệ.

Cô tranh thủ học tập thêm và dành thời gian cho cuộc sống cá nhân. Ánh Viên thường xuyên xuất hiện để động viên em trai Nguyễn Quang Thuấn - thành viên của đội tuyển bơi Việt Nam. Quang Thuấn nối tiếp thành công của chị gái khi anh đã có được tấm huy chương vàng tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Ánh Viên sinh năm 1996 ở Cần Thơ có biệt danh “Tiểu tiên cá”. Cô là một trong những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất lịch sử bơi lội Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao, cô đã lập nhiều kỷ lục, giành khoảng 150 huy chương các loại, trong đó có 25 Huy chương vàng SEA Games. Cô cũng là vận động viên Việt Nam được đầu tư lớn nhất trong lịch sử với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2019.

Ánh Viên là người duy nhất từng giành 2 huy chương đồng cho bơi lội Việt Nam ở ASIAD 17 và 18. Sau đó, chưa có thêm kình ngư nào chạm tới thành tích này.