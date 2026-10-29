Nguyễn Thành Thoan để hụt tấm huy chương vàng đầy tiếc nuối

Trận chung kết diễn ra vào chiều 29-10 tại TP. Hồ Chí Minh giữa Thành Thoan và Vũ Đình Sơn (đoàn Công an nhân dân) là một trong những trận đấu tâm điểm của môn Muay khi cả 2 đều có kinh nghiệm thi đấu ở các võ đài chuyên nghiệp.

2 võ sĩ chơi giằng co quyết liệt. Ảnh chụp màn hình

2 võ sĩ nhập cuộc đầy quyết tâm với những pha ăn miếng trả miếng căng thẳng. Trong cả 2 hiệp đấu, Đình Sơn tận dụng lợi thế về chiều cao để tấn công Thành Thoan bằng những đòn chân uy lực.

Ở chiều ngược lại, võ sĩ 23 tuổi người Gia Lai cũng có những cú tay sau chất lượng gây khó khăn cho Đình Sơn.

Ở hiệp 3 quyết định, Thành Thoan tỏ ra chuẩn xác hơn trong những pha ra đòn khi đối thủ tỏ ra xuống thể lực.

Nguyễn Thành Thoan (bìa trái) giành huy chương bạc đầy tiếc nuối. Ảnh chụp màn hình

Với thành tích của Thành Thoan, đoàn Gia Lai hiện đã có 1 huy chương vàng của Phạm Thị Hồng Lệ ở môn Marathon và 1 huy chương bạc ở môn Muay.