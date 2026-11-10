Nguyễn Thành Chung đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác định ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Theo đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng. Hai cầu thủ đảm nhận vị trí đội phó là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

Thành Trung đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, Minh Khoa là gương mặt duy nhất trong ban cán sự hiện đang thi đấu tại giải Hạng Nhất, trong màu áo Becamex TP.HCM. Việc tiền vệ này được trao trọng trách cho thấy sự ghi nhận của ban huấn luyện đối với những đóng góp cũng như vai trò của anh trong tập thể đội tuyển.

So với ban cán sự tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi. Ở giải đấu trước, Nguyễn Hoàng Đức giữ băng đội trưởng, trong khi Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vai trò đội phó. Hiện tại, chỉ còn Đình Bắc tiếp tục góp mặt trong danh sách hội quân.

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thành Chung chính thức giữ chức đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 lần đầu được triệu tập lên tuyển năm 2018. Đến nay, anh đã có 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời góp công trong hai chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026.

Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và nhân tố mới nhằm rà soát, đánh giá lực lượng. Những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Lê Quốc Nhật Nam, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Hồng Phúc, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đăng Dương đều được kỳ vọng sẽ thể hiện khả năng.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Ảnh: VFF.

Trong bối cảnh đội tuyển có nhiều tân binh, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Chung, Đình Bắc và Minh Khoa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ các đồng đội mới hòa nhập với tập thể.

Casper Cup 2026 do VFF tổ chức, hướng đến mục tiêu giúp ban huấn luyện đánh giá chiều sâu lực lượng, chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027. Giải có ba đội tuyển tham dự, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Sau đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Cộng hòa Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.